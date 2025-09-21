5 سيارات رياضية موديل 2026 في السوق المصري.. بالأسعار

يضم سوق السيارات المصري عدد كبير من الإصدارات المتنوعة، والتي تختلف حسب القدرات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى التجهيزات وعناصر التصميم، بين السيدان، والهاتشباك، والفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات رياضية موديل 2026 في السوق المصري.

كيا سبورتاج

تستمد السيارة كيا سبورتاج موديل 2025 قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، تيربو، سعة 1600 سي سي، يستطيع ان يضخ قوة إجمالية قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات DSG أوتوماتيكي الأداء، وتتراوح أسعارها بين 1,699,900 جنيه و 2,249,900 جنيه.

رينو أوسترال

تعتمد رينو أوسترال موديل 2025 على محرك تيربو سعة 1300 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 160 حصانا، و250 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 7 سرعات، وتتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.7 ثانية، وتقدم بسعر يبدأ من 1,590,000 جنيه وصولاً إلى 2,020,000 جنيه.

ستروين C5 ايركروس

زودت سيتروين C5 اير كروس بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 165 حصانًا، و240 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء سداسي النقلات، وبقدرة تسارع من 0 لـ100 كم/س خلال 9.4 ثانية، وأسعار تتراوح بين 1,590,000 جنيه و 1,730,000 جنيه.

جيتور داشينج

دعمت السيارة بمحرك 1500 سي سي تيربو، 4 سلندر، بقوة إجمالية قدرها 156 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك DSG، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وتبدأ أسعار السيارة جيتور داشينج 2026 من 1,155,000 جنيه إلى 1,415,000 جنيه.

شيري تيجو 7 برو

تأتي السيارة شيري تيجو 7 برو 2025 بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي "تيربو"، قادر على انتاج قوة قدرها 154 حصانا و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وأسعار تتراوح بين 1,130,000 جنيه و 1,230,000 جنيه.