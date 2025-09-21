قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سماح أنور تكشف سر نجاح شخصية «أم هاشم» بمسلسل كتالوج.. ورأيها في مشاركة الشباب بالأعمال الفنية |خاص
من فعل ذنبًا كبيرًا.. علي جمعة يوضح كيفية الاغتسال منه بالخطوات
حادث مروع بطريق «إدفو/مرسى علم» بين تريلا وميكروباص يُسفر عن إصابة 16 وإغلاق مؤقت للطريق|تفاصيل
البرتغال وبريطانيا تعترفان رسميا بدولة فلسطينية اليوم الأحد
بينهم عائلة كاملة .. 91 شهيدًا من الرجال والنساء والأطفال في غزة خلال 24 ساعة
إطلاق نار في نيو هامبشاير الأمريكية يسفر عن سقوط العديد من الإصابات
عقب فوزه على الكاميرون.. أشرف صبحي يهنئ منتخب مصر للشباب بعد تتويجه بالبطولة الأفريقية للكرة الطائرة
هاني رمزي ينتقد تمديد الأهلي للعقود ويطالب بربط مكافآت اللاعبين بالأداء
التعليم : كثافات الفصول لن تتجاوز الـ50 طالباً في العام الدراسي الجديد
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
«فوزية» ست طيبة وبسيطة.. لقاء سويدان تكشف تفاصيل دورها في مسلسل «أيام» | فيديو
متى تكون صلاة الشروق بالضبط؟ .. صلِّها ركعتين بعد 13 دقيقة
أرخص 5 سيارات سيدان في مصر.. وسيارة أوتوماتيك موديل 2025 بأقل سعر لكسر الزيرو

سوق المستعمل.. أسعار تويوتا كورولا 2025 فتحة سقف
استطاعت سيارات تويوتا كورولا أن تحتل مكانة كبيرة في مختلف الأسواق، حيث اشتهرت بالاعتمادية وقلة الأعطال، بالإضافة إلى التجهيزات المطروحة حسب الموديل والفئة.

جيلي GX3 PRO موديل 2024.. بأقل سعر لكسر الزيرو
تعتبر السيارة جيلي GX3 PRO من أبرز السيارات التي قدمت في مصر، والتي تأتي بتجهيزات متعددة تشمل وسائل الرفاهية والتحكم، بالإضافة إلى عناصر الحماية والأمان، إلى جانب التصميم الخارجي، الذي ينتمي إلى الفئة الرياضية صغيرة الحجم.

7 نصائح لصيانة سيارتك قبل موسم دخول المدارس.. تجنب الأعطال
مع عودة الموسم الدراسي، قد يواجه قائدي السيارات بعض حالات الازدحام المروري، وخاصة في ساعات الذروة، بسبب الأنشطة التعليمية والمواعيد الروتينية الخاصة بالأعمال اليومية.

أرخص 5 سيارات سيدان في مصر.. أسعار ومواصفات
يشكل عامل السعر أهمية كبيرة للمقبلين على فرصة شراء سيارة جديدة، وسط التنوع المقدم في سوق السيارات المصري، والذي يضم عدد من  الطرازات المتنوعة، سواء من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى تنوع التصميمات الداخلية والهيكلية، إلى جانب تنوع الأسعار.

سعر ومواصفات سوبارو كروسترك 2025 في السعودية
تعزز سوبارو اليابانية من حضورها داخل السوق السعودي للسيارات، بطرح مجموعة كبيرة ومتنوعة من إصدارتها الشهيرة في عالم الدفع الرباعي ومنها الفئات الرياضية المتعددة الاستخدام، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV.

أرخص سيارة أوتوماتيك موديل 2025.. فبريكا بالكامل
تعتبر السيارة بي واي دي F3 واحدة من أبرز السيارات التي قدمت في مصر، حيث اشتهرت بتمتعها بالجانب الاقتصادي، بالإضافة إلى تصميم السيدان خماسي الأبواب، إلى جانب عدد من التجهيزات ابرزها الفئة ذات ناقل سرعات الأوتوماتيكي.

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

الأردن يترأس أول لقاء لمحافظي البنوك المركزية بالمنطقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الأردن يترأس أول لقاء لمحافظي البنوك المركزية بالمنطقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

هجوم سيبراني يعرقل العمليات في عدة مطارات أوروبية كبرى

هجوم سيبراني يعرقل العمليات في عدة مطارات أوروبية كبرى

ترامب يوقف خطة إغلاق شركة الصلب الأمريكية أحد مصانعها باستخدام سلطة "السهم الذهبي"

فستان بسيط.. درة تخطف الأنظار بظهورها

إطلالة محتشمة.. حنان مطاوع تثير ضجة من أحدث جلسة تصوير

تصميم جذاب.. هنا الزاهد تخطف الانظار بإطلالتها

غدًا انطلاق مبادرة صحح مفاهيمك لمواجهة التطرف ودعم الهوية الوطنية بالمنيا

سماح أنور

سماح أنور تكشف سر نجاح شخصية «أم هاشم» بمسلسل كتالوج.. ورأيها في مشاركة الشباب بالأعمال الفنية |خاص

انتصار

انتصار: نفسي أعرف مين اللي قال «سينما نظيفة».. ونفسي أترشح في مجلس الشعب |خاص

ايناس الدغيدي

إيناس الدغيدي تكشف سر نضارتها: هذه الحقن هي السبب

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

حسام حبيب يكشف الحقيقة: علاقته بشيرين وتفاصيل قضية المخدرات

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

