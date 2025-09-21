أرخص 5 سيارات سيدان في مصر.. وسيارة أوتوماتيك موديل 2025 بأقل سعر لكسر الزيرو

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



سوق المستعمل.. أسعار تويوتا كورولا 2025 فتحة سقف

استطاعت سيارات تويوتا كورولا أن تحتل مكانة كبيرة في مختلف الأسواق، حيث اشتهرت بالاعتمادية وقلة الأعطال، بالإضافة إلى التجهيزات المطروحة حسب الموديل والفئة.

جيلي GX3 PRO موديل 2024.. بأقل سعر لكسر الزيرو

تعتبر السيارة جيلي GX3 PRO من أبرز السيارات التي قدمت في مصر، والتي تأتي بتجهيزات متعددة تشمل وسائل الرفاهية والتحكم، بالإضافة إلى عناصر الحماية والأمان، إلى جانب التصميم الخارجي، الذي ينتمي إلى الفئة الرياضية صغيرة الحجم.

7 نصائح لصيانة سيارتك قبل موسم دخول المدارس.. تجنب الأعطال

مع عودة الموسم الدراسي، قد يواجه قائدي السيارات بعض حالات الازدحام المروري، وخاصة في ساعات الذروة، بسبب الأنشطة التعليمية والمواعيد الروتينية الخاصة بالأعمال اليومية.

أرخص 5 سيارات سيدان في مصر.. أسعار ومواصفات

يشكل عامل السعر أهمية كبيرة للمقبلين على فرصة شراء سيارة جديدة، وسط التنوع المقدم في سوق السيارات المصري، والذي يضم عدد من الطرازات المتنوعة، سواء من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى تنوع التصميمات الداخلية والهيكلية، إلى جانب تنوع الأسعار.

سعر ومواصفات سوبارو كروسترك 2025 في السعودية

تعزز سوبارو اليابانية من حضورها داخل السوق السعودي للسيارات، بطرح مجموعة كبيرة ومتنوعة من إصدارتها الشهيرة في عالم الدفع الرباعي ومنها الفئات الرياضية المتعددة الاستخدام، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV.

أرخص سيارة أوتوماتيك موديل 2025.. فبريكا بالكامل

تعتبر السيارة بي واي دي F3 واحدة من أبرز السيارات التي قدمت في مصر، حيث اشتهرت بتمتعها بالجانب الاقتصادي، بالإضافة إلى تصميم السيدان خماسي الأبواب، إلى جانب عدد من التجهيزات ابرزها الفئة ذات ناقل سرعات الأوتوماتيكي.