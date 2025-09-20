قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل التعليم فرض؟.. انتبه لـ9 حقائق في بداية العام الدراسي الجديد
الدوري يا زمالك .. إعلامي يدعم لاعبي الفريق الأبيض
أضرار استخدام البلاستيك في الطعام.. سموم خفية تهدد صحتك كل يوم.. العقم والسمنة وأمراض القلب الأبرز
رسميا .. بدء الدراسة بجامعة عين شمس الأهلية
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم
هجوم إلكتروني على عدة مطارات أوروبية.. ماذا يحدث؟
دعاء للميت آخر شهر مولد النبي.. كلمات مباركة تبدل قبره من نار لجنة
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 20 سبتمبر 2025 فى مصر
بعد انتهاك روسيا أجواء إستونيا ..كندا تدعو الناتو لهذا الأمر
أدعية العام الدراسي الجديد .. أفضل دعوة للتوفيق وطلب النجاح
أخبار جنوب سيناء| زيادة السياحة بشرم الشيخ 40%.. وافتتاح سوق اليوم الواحد بنويبع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بقوة 820 حصانًا.. الكشف عن مرسيدس G-CLASS المعدلة من مانسوري

صبري طلبه

تواصل مانسوري الألمانية من وضع لمساتها الساحرة للكثير من الإصدارات، ولكن مرسيدس بوجه محدد تحظى بالنصيب الأكبر، وهذه المرة نتحدث عن النسخة المطورة من الأيقونة الرياضية G-CLASS، تحت اسم P820 Linea D’Arabo.

مرسيدس G-CLASS بقوة 820 حصانًا 

جاءت السيارة مرسيدس G-CLASS المعدلة من مانسوري بمحرك يحتوي على شواحن توربينية، مع حزمة P820، وبقوة إجمالية تبلغ 820 حصانًا، بالإضافة إلى 1000 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

اعتمدت السيارة P820 Linea D’Arabo على نظام سحب هواء محسن، وبرمجة جديدة لوحدة التحكم، بالإضافة إلى أنابيب عادم رياضية، مع باقة من التقنيات القياسية والتي تتضمن أنظمة الحماية والأمان، بالإضافة إلى انظمة الفرامل ووسائل الرصد والحركة.

مظهر خارجي على طريقة رولز رويس

التعديل الأبرز في سيارة مرسيدس جي كلاس أو P820 Linea D’Arabo من مانسوري، يتمثل في الباب الخلفي الذي يفتح بطريقة Suicide Doors والتي نجدها تأتي على طريقة رولز رويس، بالإضافة إلى التغيرات الخارجية للطراز الأكثر شهرة في عالم السيارات الرياضية الفاخرة.

تصميم P820 Linea D’Arabo الخاطف للأنظار

ظهرت سيارة P820 Linea D’Arabo باللون البني الداكن مع الرونزي، إلى جانب بعض اللمسات الخارجية والداخلية الأنيقة، حيث قدمت بإسبويلر خلفي مثبت أعلى ناحية السقف، ونصابيح علوية بعدد 6 تنقسم إلى 3 كل جهة.

كما جاءت السيارة P820 Linea D’Arabo بصادم أمامي وخلفي يجمع بين الأناقة والتصميم الرياضي الهجومي، بالإضافة إلى زيادات جانبية ناحية العجلات، وجنوط كبيرة الحجم اقرب إلى إطلالة الدرع الحربي، مع مقصورة أنيقة من الجلد الفاخر، واللمسات البرونزية والزخارف.

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

