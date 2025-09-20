بقوة 820 حصانًا.. الكشف عن مرسيدس G-CLASS المعدلة من مانسوري

تواصل مانسوري الألمانية من وضع لمساتها الساحرة للكثير من الإصدارات، ولكن مرسيدس بوجه محدد تحظى بالنصيب الأكبر، وهذه المرة نتحدث عن النسخة المطورة من الأيقونة الرياضية G-CLASS، تحت اسم P820 Linea D’Arabo.

مرسيدس G-CLASS بقوة 820 حصانًا

جاءت السيارة مرسيدس G-CLASS المعدلة من مانسوري بمحرك يحتوي على شواحن توربينية، مع حزمة P820، وبقوة إجمالية تبلغ 820 حصانًا، بالإضافة إلى 1000 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

اعتمدت السيارة P820 Linea D’Arabo على نظام سحب هواء محسن، وبرمجة جديدة لوحدة التحكم، بالإضافة إلى أنابيب عادم رياضية، مع باقة من التقنيات القياسية والتي تتضمن أنظمة الحماية والأمان، بالإضافة إلى انظمة الفرامل ووسائل الرصد والحركة.

مظهر خارجي على طريقة رولز رويس

التعديل الأبرز في سيارة مرسيدس جي كلاس أو P820 Linea D’Arabo من مانسوري، يتمثل في الباب الخلفي الذي يفتح بطريقة Suicide Doors والتي نجدها تأتي على طريقة رولز رويس، بالإضافة إلى التغيرات الخارجية للطراز الأكثر شهرة في عالم السيارات الرياضية الفاخرة.

تصميم P820 Linea D’Arabo الخاطف للأنظار

ظهرت سيارة P820 Linea D’Arabo باللون البني الداكن مع الرونزي، إلى جانب بعض اللمسات الخارجية والداخلية الأنيقة، حيث قدمت بإسبويلر خلفي مثبت أعلى ناحية السقف، ونصابيح علوية بعدد 6 تنقسم إلى 3 كل جهة.

كما جاءت السيارة P820 Linea D’Arabo بصادم أمامي وخلفي يجمع بين الأناقة والتصميم الرياضي الهجومي، بالإضافة إلى زيادات جانبية ناحية العجلات، وجنوط كبيرة الحجم اقرب إلى إطلالة الدرع الحربي، مع مقصورة أنيقة من الجلد الفاخر، واللمسات البرونزية والزخارف.