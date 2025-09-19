سيارة رياضية أوتوماتيك كاملة التجهيزات.. بأقل سعر للمستعمل

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة رياضية وسط التنوع المطروح داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، وخاصة فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، والتي تحظى بشعبية كبيرة نسبة للعديد من المقاومات.
ومن ابرز السيارات الرياضية داخل سوق المستعمل، عائلة شيري تيجو 3، والتي تتنوع بحسب الموديلات المقدمة، منها إصدارات 2019، والتي ظهرت بسعر يبدأ من 500 ألف جنيه.
ولكن ننصح جميع المقبلين على شراء أي سيارة مستعملة بأهمية متابعة السعر والفرصة الجيدة، بحسب الموديل والفئة، إلى جانب نقطة مهمة وهي الكشف الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية، والكشف الهيكلي الكامل.
مواصفات السيارة شيري تيجو 3 موديل 2019
تستمد السيارة شيري تيجو 3 موديل 2019 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 126 حصاناً، وعزم أقصى للدوران يبلغ 160 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي طراز CVT، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات.
قدمت السيارة شيري تيجو 3 موديل 2019 بعدد كبير من التجهيزات، ابرزها فتحة سقف كهربائية، مثبت سرعة، شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، مقود حركة مالتي فانكشن، نظام صوتي ترفيهي، مدخل USB، بلوتوث، مكيف هواء.
دعمت شيري تيجو 3 موديل 2019 بوسائد هوائية للحماية بعدد 2، للمقعد الأمامي والسائق، بالإضافة إلى نظام إيموبليزر ضد السرقة، قفل مركزي، إنذار، فرامل ABS مانعة للإنغلاق، برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، مصابيح ضباب، جنوط رياضية، مصابيح ضباب.