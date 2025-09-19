قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احذروا اللعب بالنار مع مصر.. مصطفى بكري يوجه رسالة شديدة اللهجة للاحتلال
تراجع طفيف.. انخفاض في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة
تم إخلاء السكان قبل الحادث.. انهيار عقار في باب الشعرية | صور
الجيش الأمريكي: قتـ لنا عنصرا بارزا في داعش بسوريا كان يخطط لمهاجمة أهداف أمريكية
أوروبا على حافة التصعيد.. روسيا تخترق المجال الجوي البولندي وتحلق فوق البلطيق
موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار المالية.. قبل الدراسة ولا بعدها؟
لو بتعانى من ارتفاع الكوليسترول.. 10 أطعمة ومشروبات تجنبها
نجل زيدان ينضم للجزائر.. ويتطلع للعب في كأس العالم
سموحة يتقدم على حرس الحدود بهدف نظيف في الشوط الأول
توافد نجوم الفن على ريد كاربت حفل توزيع جوائز دير جيست
قبول استثمارات جديدة بـ 72.14 مليار جنيه لتمويل الموازنة.. تفاصيل
نجل زين الدين زيدان يقرر تمثيل الجزائر بدلا من فرنسا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

سيارة رياضية أوتوماتيك كاملة التجهيزات.. بأقل سعر للمستعمل

شيري تيجو 3 موديل 2019
شيري تيجو 3 موديل 2019
صبري طلبه

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة رياضية وسط التنوع المطروح داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، وخاصة فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، والتي تحظى بشعبية كبيرة نسبة للعديد من المقاومات.

ومن ابرز السيارات الرياضية داخل سوق المستعمل، عائلة شيري تيجو 3، والتي تتنوع بحسب الموديلات المقدمة، منها إصدارات 2019، والتي ظهرت بسعر يبدأ من 500 ألف جنيه.

شيري تيجو 3 موديل 2019

ولكن ننصح جميع المقبلين على شراء أي سيارة مستعملة بأهمية متابعة السعر والفرصة الجيدة، بحسب الموديل والفئة، إلى جانب نقطة مهمة وهي الكشف الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية، والكشف الهيكلي الكامل.

مواصفات السيارة شيري تيجو 3 موديل 2019

تستمد السيارة شيري تيجو 3 موديل 2019 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 126 حصاناً، وعزم أقصى للدوران يبلغ 160 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي طراز CVT، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات.

شيري تيجو 3 موديل 2019

قدمت السيارة شيري تيجو 3 موديل 2019 بعدد كبير من التجهيزات، ابرزها فتحة سقف كهربائية، مثبت سرعة، شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، مقود حركة مالتي فانكشن، نظام صوتي ترفيهي، مدخل USB، بلوتوث، مكيف هواء.

شيري تيجو 3 موديل 2019

دعمت شيري تيجو 3 موديل 2019 بوسائد هوائية للحماية بعدد 2، للمقعد الأمامي والسائق، بالإضافة إلى نظام إيموبليزر ضد السرقة، قفل مركزي، إنذار، فرامل ABS مانعة للإنغلاق، برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، مصابيح ضباب، جنوط رياضية، مصابيح ضباب.

شيري شيري تيجو شيري تيجو 3 سعر شيري تيجو 3 سعر شيري تيجو 3 2019 أسعار السيارات المستعملة

سعر الذهب اليوم

400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الزوجه

برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية

الاطفال الثلاثة

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

إسورة

3 ملايين جنيه وخرزة مفقودة.. كبير الأثريين يعلن مفاجأة عن إسورة المتحف المصري

الرئيس السيسي

قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير مخزون مطمئن من السلع

الإيجار القديم

إجراءات أمام المستأجر للمطالبة بسكن بديل| تفاصيل

سرقة المتحف المصري

اعترافات جديدة في واقعة سرقة المتحف المصري: المتهم الثالث يكشف تفاصيل بيع الأسورة الذهبية

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

الدعاء

معنى حديث «الدعاء هو العبادة» .. وأسباب استجابة الدعوة سريعا

الإفتاء تواصل قوافلها الدعوية إلى شمال سيناء

الإفتاء تواصل قوافلها الدعوية إلى شمال سيناء لتلبية احتياجات الأهالي من الفتاوى

مجلس حكماء المسلمين

بحضور وكيل الأزهر.. مجلس حكماء المسلمين يدشن النسخة الكازاخية من كتاب مقومات الإسلام

بالصور

لو بتعانى من ارتفاع الكوليسترول.. 10 أطعمة ومشروبات تجنبها

أبرز الأطعمة التي تسبب ارتفاع الكوليسترول
أبرز الأطعمة التي تسبب ارتفاع الكوليسترول
أبرز الأطعمة التي تسبب ارتفاع الكوليسترول

توافد نجوم الفن على ريد كاربت حفل توزيع جوائز دير جيست

انوشكا ودينا فؤاد من حفل دير جيست
انوشكا ودينا فؤاد من حفل دير جيست
انوشكا ودينا فؤاد من حفل دير جيست

تدهور صحة القلب والإصابة بالسكر.. 6 مخاطر للسهر

أضرار صحية للسهر المستمر
أضرار صحية للسهر المستمر
أضرار صحية للسهر المستمر

تجنّبوا هذه الأنواع من العلب البلاستيكية في حفظ الطعام.. مخاطرها صادمة على الصحة

أنواع البلاستيك الخطيرة في حفظ الطعام
أنواع البلاستيك الخطيرة في حفظ الطعام
أنواع البلاستيك الخطيرة في حفظ الطعام

فوائد الكاكاو

اندهش .. الكاكاو يعالج مقاومة الأنسولين ويضبط السكر

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

