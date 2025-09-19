سوق المستعمل.. سعر أوبل موكا الرياضية 2024

قدمت أوبل الألمانية مجموعة من اصداراتها المتنوعة في السوق المصري، باختلاف الموديلات والتجهيزات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى تنوع التصميمات الداخلية والخارجية، منها السيارات الرياضية.

ومن ابرز السيارة الرياضية التي قدمتها أوبل هي موكا، والتي ظهرت في سوق السيارات المستعملة بسعر يبلغ مليون و200 ألف جنيه، ضمن موديلات 2024، مع حالة كسر الزيرو وتحت مفهوم الفبريكا بالكامل.

وننصح جميع المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية مراجعة متوسط أسعار أي سيارة ترغب في شرائها، وفقًا للموديل والفئة، بالإضافة إلى أهمية الكشف الشامل، فيما يتضمن الحالة الفنية والهيكلية.

مواصفات السيارة أوبل موكا

تحتوي السيارة أوبل موكا على خاصة المفتاح الذكي، كاميرا بانوراما، فتحة سقف، شاشة تعمل باللمس قياس 10 بوصة تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، زر تشغيل وإيقاف المحرك، نوافذ كهربائية، نظام ترفيهي صوتي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، حساسات ركن.

ترتكز أوبل موكا على جنوط رياضية يصل قياسها إلى 18 بوصة، مع أبعاد خارجية بلغت 4151 مم للطول الكلي، و1791 مم للعرض الكلي، و1534 مم للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 2557 مم، بالإضافة إلى مصابيح حادة الشكل، إضاءة LED، مرايات جانبية مدعومة بإشارات ضوئية.

القدرات الفنية لسيارة أوبل موكا

تعتمد أوبل موكا على محرك تيربو سعة 1200 سي سي، 3 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 130 حصانًا، و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتستهلك حوالي 5.9 لتر لكل 100 كم، وزمن للتسارع يقدر بـ 9.2 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س.