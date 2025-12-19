أزهري: الشباب اليوم في أمس الحاجة للتوعية.. وعلينا تكثيف الجهود لذلك

أعرب الشيخ مصطفى شلبي الأزهري من علماء الأزهر الشريف، عن استغرابه من الجدل الواسع وردود الأفعال التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد ظهور معلم يقدم نصائح وقيمًا للطلاب، منها تنبيههم إلى تجنب ارتداء ملابس غير لائقة.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن دور المعلم الأساسي هو التربية، وأن وزارة التعليم كانت كان أسمها "المعارف" قبل أن يتم تغيير اسمها إلى "وزارة التربية والتعليم"، في إشارة إلى الأهمية المحورية لعنصر التربية في العملية التعليمية، وأن المعلم يجب أن يكون خريج كلية التربية لتحقيق هذا الهدف.

وأوضح أن ما قام به مدرس اللغة العربية بالمنصورة، إبراهيم وزة، هو تصرف طبيعي يعكس دوره التربوي، وأنه مع التوعية التي قام بها.

وأشار إلى أن الشباب اليوم في أمس الحاجة للتوعية، وأن الشباب يتعرضون لحرب ممنهجة تستهدفهم، مما يتطلب منا جميعًا تكثيف الجهود لنشر الوعي بين هذه الفئة.



