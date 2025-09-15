قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد اتهام أشقائه.. أمن القاهرة يكثف جهوده لضبط المتهمين بالتعدي على أسرة الشروق
بعد لقاء الإمام الأكبر.. عرض المصحف المرتل لطلاب الأزهر على قناة مصر قرآن كريم
أحمد موسى: نتنياهو يعيش في أوهام إسرائيل الكبرى
استشهاد 62 فلسطينيا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي منذ الفجر على قطاع غزة
ترامب يعلن تنفيذ هجوم أمريكي جديد في فنزويلا
أحمد موسى: الفلسطينيون متمسكون بأرضهم ونتنياهو يعيش في الأوهام ويقود المنطقة لحرب شاملة
فنزويلا تتحدى ترامب: أمريكا دولة عدوانية يقودها سيد الموت
إخماد حريق اندلع في مدخنة مطعم شهير أسفل كوبري الدقي.. صور
بعد توقف 4 أشهر.. انطلاق موسم الصيد بخليج السويس لحرفتي الجر والسنار| صور
وظائف الأزهر الشريف للمعلمين 2025.. رابط التقديم وآخر موعد
الرئيس الإيراني يشكر الرئيس السيسي لدوره في الاتفاق بين إيران ووكالة الطاقة الذرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات كروس أوفر في السوق المصري.. بالأسعار

سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر
صبري طلبه

استطاعت فئة السيارات الرياضية أن تحظى بشعبية كبيرة داخل الأسواق العالمية والمحلية، ومن بينها فئة الكروس أوفر، ويرجع ذلك إلى تصميمها المرتفع، وماسحتها الرحبة، إضافة إلى التقنيات المقدمة من قبل كل علامة وصانع.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أسعار ومواصفات 5 سيارات كروس أوفر في السوق المصري.

جاك S2

جاك S2

تعتمد السيارة جاك S2 على محرك رباعي الأسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 113 حصانًا، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وبهذه القدرات تتسارع السيارة قياسًا من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 12.8 ثانية، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 739,900 جنيه.

جيلي GX3 PRO

جيلي GX3 PRO

تستمد السيارة جيليGX3 PRO قوتها من محرك 1500 سي سيDVVT، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة إجمالية قدرها 103 أحصنة عند 5500 دورة في الدقيقة، 140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران عند 5500 دورة في الدقيقة، وتعمل السيارة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكيCVT مكون من 7 نقلات، وتقدم بسعر 849,900 جنيه.

تويوتا أوربان كروزر

تويوتا أوربان كروزر

زودت السيارة تويوتا أوربان كروزر موديل 2025 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 103 حصانا و138 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيك، وبسعر يبلغ 1,390,000 جنيه للفئة الأولى، و 1,490,000 جنيه للفئة الثانية.

جيلي كولراي

جيلي كولراي

تعمل جيلي كولراي بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، 1500 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 174 حصانًا، و290 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار أوتوماتيك، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 5.8 لتر لكل 100 كيلومتر، مع أسعار تتراوح بين 999,000 جنيه و 1,299,000 جنيه.

شيري تيجو 4 برو

شيري تيجو 4 برو

زودت شيري تيجو 4 برو موديل 2025 بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، قادر على انتاج قوة 111 حصانا، و138 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أتوماتيكي الاداء CVT، وبتقنيات الدفع الامامي للعجلات، وتقدم بسعر يبدأ من 875,000 جنيه إلى 980,000 جنيه.

أسعار السيارات أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات الجديدة أسعار السيارات في السوق المصري أسعار السيارات 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة قبل المدارس؟.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

الرئيس السوري

سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد

بنيامين نتنياهو

حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

محمود الخطيب

تفاصيل قرارات الخطيب بالأهلي بعد التعادل مع إنبي

أرشيفية

أول شرخ في اتفاقيات إبراهيم.. سفير البحرين يغادر إسرائيل في صمت

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

فارس حميدة

النفسية بعافية.. مطرب المهرجانات المعتزل فارس حميدة يعود بألبوم جديد

المتهمين

ضبط متحرش ووالده اعتديا على فتاة وطفل فى الرمل

ترشيحاتنا

سنن النبي قبل النوم

4 من سنن النبي قبل النوم.. تعرف عليها

الدكتور مجدي عبد الغفار

أستاذ بالأزهر: السلوكيات الخاطئة تجاه البيئة تعد فسادا كبيرا

الإفتاء

عاقبتها وخيمة.. أمين الإفتاء: من يأكل من حرام يعيش قلقًا وخوفًا دائمًا

بالصور

نجوم تفاعلوا مع تريند صور بالذكاء الاصطناعي.. هنيدي وريهام عبد الغفور وآيتن عامر الأبرز

نجوم تفاعلوا مع التريند
نجوم تفاعلوا مع التريند
نجوم تفاعلوا مع التريند

بيصلح العضم في دقائق.. اختراع غراء يعالج الكسور في غمضة عين | بيدوب في الجسم

كسور العظام
كسور العظام
كسور العظام

العمل من المنزل.. كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟

العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟
العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟
العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟

زي المحترفين.. طريقة عمل اللقيمات السعودية

اللقيمات السعودية
اللقيمات السعودية
اللقيمات السعودية

فيديو

الذهب أم العقارات

الذهب أم العقارات.. شوف نجيب ساويرس بينصحك تستثمر في إيه

مصطفي غريب وهيفاء وهبي

كتب كتابنا النهاردة.. مصطفى غريب يثير الضحك بصورة مع هيفاء وهبي

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

شذى

شذى: لم أمتلك الخبرة الكافية في الماضي لاستغلال موهبتي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد