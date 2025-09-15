5 سيارات كروس أوفر في السوق المصري.. بالأسعار

استطاعت فئة السيارات الرياضية أن تحظى بشعبية كبيرة داخل الأسواق العالمية والمحلية، ومن بينها فئة الكروس أوفر، ويرجع ذلك إلى تصميمها المرتفع، وماسحتها الرحبة، إضافة إلى التقنيات المقدمة من قبل كل علامة وصانع.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أسعار ومواصفات 5 سيارات كروس أوفر في السوق المصري.

جاك S2

تعتمد السيارة جاك S2 على محرك رباعي الأسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 113 حصانًا، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وبهذه القدرات تتسارع السيارة قياسًا من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 12.8 ثانية، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 739,900 جنيه.

جيلي GX3 PRO

تستمد السيارة جيليGX3 PRO قوتها من محرك 1500 سي سيDVVT، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة إجمالية قدرها 103 أحصنة عند 5500 دورة في الدقيقة، 140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران عند 5500 دورة في الدقيقة، وتعمل السيارة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكيCVT مكون من 7 نقلات، وتقدم بسعر 849,900 جنيه.

تويوتا أوربان كروزر

زودت السيارة تويوتا أوربان كروزر موديل 2025 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 103 حصانا و138 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيك، وبسعر يبلغ 1,390,000 جنيه للفئة الأولى، و 1,490,000 جنيه للفئة الثانية.

جيلي كولراي

تعمل جيلي كولراي بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، 1500 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 174 حصانًا، و290 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار أوتوماتيك، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 5.8 لتر لكل 100 كيلومتر، مع أسعار تتراوح بين 999,000 جنيه و 1,299,000 جنيه.

شيري تيجو 4 برو

زودت شيري تيجو 4 برو موديل 2025 بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، قادر على انتاج قوة 111 حصانا، و138 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أتوماتيكي الاداء CVT، وبتقنيات الدفع الامامي للعجلات، وتقدم بسعر يبدأ من 875,000 جنيه إلى 980,000 جنيه.