تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات نيسان إكس تريل 2025 في السوق السعودي

نيسان اكس تريل 2025
نيسان اكس تريل 2025
صبري طلبه

تقدم نيسان اليابانية مجموعة كبير من إصداراتها داخل السوق السعودي، تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية والأسعار، بالإضافة إلى التصميمات الخارجية ابرزها فئة الـ SUV الرياضية، ومنها نيسان اكس تريل 2025، والتي تبدأ أسعارها من 104,500 ريال سعوي.

مواصفات نيسان اكس تريل 2025

زودت السيارة نيسان اكس تريل موديل 2025 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 181 حصانًا، و244 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنيات الجر الأمامي أو الرباعي للعجلات.

نيسان اكس تريل 2025

تجهيزات نيسان اكس تريل 2025

تضم نيسان اكس تريل 2025 تجهيزات منها، فتحة سقف، شاشة ترفيه يتراوح قياسها بين 8 و12.3 بوصة، عجلة قيادة مالتي فانكشن، شاشة عدادات 7 بوصة واخرى 12.3 بوصة حسب الفئة، تقنية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي، نظام اندرويد اوتو وابل كار بلاي، مقاعد عادية و كهربائية للتحكم في وضع الجلوس.

نيسان اكس تريل 2025

زودت نيسان اكس تريل 2025 بكاميرا خلفية واخرى 360 درجة، نظام التحذير من التصادم، والتحذير من مغادرة المسار، بالإضافة إلى مثبت سرعة، مكابح طوارئ أوتوماتيكية، نظام مراقبة إجهاد السائق، 6 وسائد هوائية، مكابح مانعة للانغلاق ABS، والتوزيع الالكتروني EBD للمكابح، نظام التحكم في الجر، حساسات حركة.

نيسان اكس تريل 2025

أسعار السيارة نيسان اكس تريل 2025 في السوق السعودي

تقدم نيسان اكس تريل 2025 في السعودية بسعر يبدأ من 104,500 ريال للفئة الأولى، وبسعر 109,100 ريال للفئة الثانية، و107,500 ريال للفئة الثالثة، بينما تتراوح أسعار الفئة الرابعة والخامسة بين 115,600 ريال، و 130,500 ريال، أما سعر الفئة السادسة والسابعة بين 144,200 ريال و 150,800 ريال، بينما يصل سعر الفئة الثامنة 156,300 ريال سعودي.

