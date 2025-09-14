تبدأ من 151 ألف ريال.. سعر مازدا CX-90 2025 في السعودية

تعزز مازدا اليابانية العريقة من تواجدها في السوق السعودي، بعد طرح السيارة CX-90 موديل 2025، والتي تقدم عبر 3 فئات من التجهيزات، وبأسعار تبدأ تحديدًا من 151,570 ريال سعودي.

أداء محرك مازدا CX-90 موديل 2025

تعتمد مازدا CX-90 موديل 2025 على محرك سعة 3300 سي سي، بنزين وهايبرد خفيف، بقوة 345 أو 284 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 500 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء وبتقنية الدفع الكلي للعجلات.

مازدا CX-90

تجهيزات مازدا CX-90 موديل 2025

تضم السيارة مازدا CX-90 موديل 2025 مثبت سرعة تكيفي، تحذير ومراقبة المسار، بالإضافة إلى رصد المنطقة العمياء، نظام مراقبة إجهاد السائق، مكابح مانعة للانغلاق ABS، مع التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح EBD، نظام الثبات الالكتروني، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، مساعد تجاوز المرتفعات وخوض المنحدرات.

مازدا CX-90

زودت ايضا السيارة مازدا CX-90 موديل 2025 بمكابح الطوارئ الذاتية، ونظام التحذير من حركة المرور الخلفية، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، شاشة عدادات ومعلومات قياس 12.3 بوصة، نظام ترفيهي صوتي يصل إلى 8 مكبرات، بلوتوث، دعم ابل كار بلاي واندرويد اوتو، مكيف هواء ثلاثي المناطق.

مازدا CX-90

تحتوي السيارة مازدا CX-90 موديل 2025 على فتحة سقف بانوراما، لمسات داخلية من جلد نابا، مدخل USB، شاحن تايب سي، عجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم في الأوامر الصوتية، مرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية، حساسات ركن، كاميرا.

مازدا CX-90

أسعار السيارة مازدا CX-90 موديل 2025 في السعودية

تقدم مازدا CX-90 موديل 2025 بسعر يبدأ من 151,570 ريال للفئة الأولى Core، وبسعر يتراوح بين 182,620 ريال و 197,570 ريال سعودي للفئة الثانية High والثالثة High Plus.