قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضبط 37 ألف عبوة عصائر مغشوشة بسوهاج.. وحملات متواصلة من الرقابة لحماية المواطن|صور
سعد شلبي يكشف كواليس البيان الشهير لمجلس الأهلي وقرار الخطيب
مصطفى عبده لـ «الخطيب»: كلنا معاك يا بيبو وفي ضهرك واختار القائمة اللي انت عاوزها
وزير الخارجية الأمريكي: قطر شريك مهم ومفيد على عدة جبهات
الداخلية تكشف تفاصيل محاولة شقيقتين تهريب «شارون» أكبر تجّار المخدرات بحدائق القبة |فيديو وصور
الناس اللي بتفهم كورة.. «الغندور» يتغزل في لاعب الزمالك بعد مباراة المصري
بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك |شاهد
بتعالج نفسيًا .. ملك أحمد زاهر تكشف صعوبات تجسيد 3 شخصيات في «أزمة ثقة»
استقرار ملحوظ في الكيلو .. أسعار الفراخ اليوم الأحد 14-9-2025 والبيض ثابت
إزاي نطلّعه خاين.. مجدي عبدالغني يُدافع عن حسام غالي بعد الهجوم ضده
«مش من حقه»| وائل القباني يفتح النار على فيريرا بعد قرار استبعاد «الجزيري» من المباريات
اليوم.. الآلاف يتقدّمون إلى وظائف الأزهر 2025 بهذه الأماكن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تبدأ من 151 ألف ريال.. سعر مازدا CX-90 2025 في السعودية

مازدا CX-90
مازدا CX-90
صبري طلبه

تعزز مازدا اليابانية العريقة من تواجدها في السوق السعودي، بعد طرح السيارة CX-90 موديل 2025، والتي تقدم عبر 3 فئات من التجهيزات، وبأسعار تبدأ تحديدًا من 151,570 ريال سعودي.

أداء محرك مازدا CX-90 موديل 2025

تعتمد مازدا CX-90 موديل 2025 على محرك سعة 3300 سي سي، بنزين وهايبرد خفيف، بقوة 345 أو 284 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 500 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء وبتقنية الدفع الكلي للعجلات.

 مازدا CX-90 

تجهيزات مازدا CX-90 موديل 2025 

تضم السيارة مازدا CX-90 موديل 2025 مثبت سرعة تكيفي، تحذير ومراقبة المسار، بالإضافة إلى رصد المنطقة العمياء، نظام مراقبة إجهاد السائق، مكابح مانعة للانغلاق ABS، مع التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح EBD، نظام الثبات الالكتروني، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، مساعد تجاوز المرتفعات وخوض المنحدرات.

 مازدا CX-90 

زودت ايضا السيارة مازدا CX-90 موديل 2025 بمكابح الطوارئ الذاتية، ونظام التحذير من حركة المرور الخلفية، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، شاشة عدادات ومعلومات قياس 12.3 بوصة، نظام ترفيهي صوتي يصل إلى 8 مكبرات، بلوتوث، دعم ابل كار بلاي واندرويد اوتو، مكيف هواء ثلاثي المناطق.

 مازدا CX-90 

تحتوي السيارة مازدا CX-90 موديل 2025 على فتحة سقف بانوراما، لمسات داخلية من جلد نابا، مدخل USB، شاحن تايب سي، عجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم في الأوامر الصوتية، مرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية، حساسات ركن، كاميرا.

 مازدا CX-90 

أسعار السيارة مازدا CX-90 موديل 2025 في السعودية 

تقدم مازدا CX-90 موديل 2025 بسعر يبدأ من 151,570 ريال للفئة الأولى Core، وبسعر يتراوح بين 182,620 ريال و 197,570 ريال سعودي للفئة الثانية High والثالثة High Plus.

مازدا CX 90 مازدا CX 90 مواصفات مازدا CX 90 أسعار مازدا CX 90

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ببورسعيد

أموال

2 مليون ونص وقعوا في الشارع.. التحقيقات تكشف المستور في الاستيلاء على 11 مليون جنيه| خاص

الأرصاد

خلوا بالكم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تحدث خلال الساعات المقبلة

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 (رابط رسمي)

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي

احد الحالات المرضية

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

الإيجار القديم

صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟

أرشيفية

بسبب روسيا.. قيود أمريكية تطال الإمارات و5 دول | تفاصيل

مسكنات الالم

يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم

ترشيحاتنا

أرشيفية

قطر تدين الهجوم على قافلة عسكرية في باكستان

جنود باكستان- أرشيفية

مقتل 12 جنديا باكستانيا في كمين شمال غربي البلاد

أرشيفية

مركز الدراسات السياسية: عملية القدس تثبت أهمية استغلال نقاط ضعف الاحتلال

بالصور

بكاجوال لافت .. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على إنستجرام |شاهد

بوسي
بوسي
بوسي

ضربة مزدوجة من الشمس .. ماذا سيحدث اليوم | أحداث غريبة أبرزها الشفق المُبهر

العاصفة الجيومغناطيسية
العاصفة الجيومغناطيسية
العاصفة الجيومغناطيسية

بعد عرض الحلقة الأولى من "ديجافو".. "ما تراه، ليس كما يبدو" يتصدر ترند X في مصر والإمارات

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل

للفطار واللانش بوكس .. إليك طريقة عمل كيكة التايجر

طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر

فيديو

حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

كنت هفقد مناخيري واتعمي.. حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

قمة النار

كواليس قمة النار.. صواريخ على الدوحة ونجاة قيادات حماس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد