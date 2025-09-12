قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كواليس هجوم الدوحة .. تفاصيل صادمة عن عملية "قمة النار"
سفير فلسطين بالقاهرة: اعتماد إعلان نيويورك تأكيد دولي على حل الدولتين
مفاجأة.. الموساد رفض اغتيال قادة حماس في قطر بعملية برية
وزارة العمل تعلن عن 90 وظيفة جديدة للشباب برواتب تصل 10 آلاف جنيه
لماذا أمر الرسول بنفض الفراش عند النوم؟.. ليحميك من 5 شرور
ياسين منصور ينوي الترشح لرئاسة الأهلي.. وهؤلاء أبرز المنافسين
صفعة على وجه تل أبيب.. إسبانيا تطرد لاعبي الشطرنج الإسرائيليين دعماً لفلسطين
إصابة 3 سيدات بحالة اختناق فى قرية سمهود بقنا بسبب تسريب غاز الكلور
السفير عاطف سالم لـ صدى البلد: اغتيالات إسرائيل عقيدة سياسية.. "العدوان على الدوحة" جرس إنذار .. الحصانة الأمريكية لـ نتنياهو تهدد بانفجار إقليمي
أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة
طارق يحيى: الخطيب أبلغ أعضاء مجلس الأهلي بأن قراره نهائي ولا رجعة فيه
موعد مباراة الزمالك والمصري والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

8 نصائح للحفاظ على سلامتك أثناء القيادة

نصائح للحفاظ على سلامتك أثناء القيادة
نصائح للحفاظ على سلامتك أثناء القيادة
صبري طلبه

تنوع النصائح الخاصة بعالم السيارات، ربما تتعلق بالصيانة الدورية وأهميتها، أو باسلوب القيادة، كل هذه النصائح ضمن نقطة نرغب دومًا أن نتمتع بها كل وقت وهي، السلامة.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 8 نصائح للحفاظ على سلامتك أثناء القيادة.

فحص اطارات السيارة

تأكد من ضغط الإطارات ومستوى الهواء المناسب، بالإضافة إلى حالة الفرامل، مع متابعة زيت المحرك وحالة السوائل من وقت إلى اخر.

إضاءة السيارة 

من الضروري أن تهتم بمستوى الرؤية بشكل جيد، والذي يتعلق بالإضاءة الأمامية والخلفية، لكي تتمتع برحلة امنة ورؤية مثالية، مع الاهتمام بالاشارات الجانبية والخلفية.

اربط حزام الأمان

يجب أن تقوم بربط حزام الأمان كل وقت، ليس لأنه قانونيًا فقط، بل لأنه لأهميته الكبيرة لحظة تعرض السيارة لاصطدام.

لا تنشغل بالهاتف 

اترك هاتفك جانبًا ولا تنشغل بغير الطريقة، رسالة واحدة قد تكلفك حياتك، وقد تحدث مشكلة كبيرة لك أو لغيرك، بالطبع لا يوجد شيء أهم من سلامتك.

الالتزام بالسرعات المقررة 

يجب أن تلتزم بالسرعات المقررة ولا تتجاوزها من أجل سلامتك وسلامة الاخرين، بالإضافة إلى الالتزام بالحارة المرورية المحددة، وإعطاء شارة الانتقال قبل تبديل المسار.

لا تقد وأنت مرهق

القيادة في حالة التعب قد تعرضك للكثير من المخاطر، إذا شعرت بالنعاس، توقف وخذ قسطًا من الراحة، أو تمتع بقدر كاف من الراحة قبل بدء رحلتك.

توقع الخطأ 

توقعك للخطأ لا يعني أن تكون متشككًا، لكن أن تبقى متأهبًا لأي تصرف غير متوقع من الغير، ولذلك عليك أن تنتبه جيدًا لمجرات الامور وحركة السير، إضافة إلى المحافظة على مسافات الأمان.

كن هادئًا وقائدًا مثاليًا

لا تجعل من الطريق ساحة تسارع أو شجار، فإن القيادة العدوانية تؤدي إلى الكثير من المشكلات، ولذلك حاول دومًا أن تتمتع بالهدوء الكاف، واعطاء الفرص للغير لكي تكون قدوة لغيرك وقائد مثالي.

أخبار السيارات نصائح لقائدي السيارات نصائح فنية نصائح ميكانيكية أهم النصائح لقائدي السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

وزير التربية والتعليم

أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب

إكرامي

إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

المتهم

أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة

تنسيق الدبلومات

96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

المتهمون

6رجال و7 سيدات.. سقوط شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادي صحي بالنزهة

ترشيحاتنا

طريقة عمل كباب الحلة

وصفة مصرية أصيلة.. طريقة عمل طاجن كباب الحلة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | مكملات غذائية تساعد في تحسين الكبد الدهني.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الحمضيات؟

السكتة الدماغية

الاسباب وطرق الوقاية.. كل ما تريد معرفته عن السكتة الدماغية

بالصور

برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025.. خفف من التوتر

برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الأصعدة المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025.. خفف من سرعتك

برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025

برج الثور وحظك اليوم السبت 13 سبتمبر..استمتع باللحظة

برج الثور وحظك اليوم السبت 13 سبتمبر
برج الثور وحظك اليوم السبت 13 سبتمبر
برج الثور وحظك اليوم السبت 13 سبتمبر

فيديو

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد