تنوع النصائح الخاصة بعالم السيارات، ربما تتعلق بالصيانة الدورية وأهميتها، أو باسلوب القيادة، كل هذه النصائح ضمن نقطة نرغب دومًا أن نتمتع بها كل وقت وهي، السلامة.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 8 نصائح للحفاظ على سلامتك أثناء القيادة.

فحص اطارات السيارة

تأكد من ضغط الإطارات ومستوى الهواء المناسب، بالإضافة إلى حالة الفرامل، مع متابعة زيت المحرك وحالة السوائل من وقت إلى اخر.

إضاءة السيارة

من الضروري أن تهتم بمستوى الرؤية بشكل جيد، والذي يتعلق بالإضاءة الأمامية والخلفية، لكي تتمتع برحلة امنة ورؤية مثالية، مع الاهتمام بالاشارات الجانبية والخلفية.

اربط حزام الأمان

يجب أن تقوم بربط حزام الأمان كل وقت، ليس لأنه قانونيًا فقط، بل لأنه لأهميته الكبيرة لحظة تعرض السيارة لاصطدام.

لا تنشغل بالهاتف

اترك هاتفك جانبًا ولا تنشغل بغير الطريقة، رسالة واحدة قد تكلفك حياتك، وقد تحدث مشكلة كبيرة لك أو لغيرك، بالطبع لا يوجد شيء أهم من سلامتك.

الالتزام بالسرعات المقررة

يجب أن تلتزم بالسرعات المقررة ولا تتجاوزها من أجل سلامتك وسلامة الاخرين، بالإضافة إلى الالتزام بالحارة المرورية المحددة، وإعطاء شارة الانتقال قبل تبديل المسار.

لا تقد وأنت مرهق

القيادة في حالة التعب قد تعرضك للكثير من المخاطر، إذا شعرت بالنعاس، توقف وخذ قسطًا من الراحة، أو تمتع بقدر كاف من الراحة قبل بدء رحلتك.

توقع الخطأ

توقعك للخطأ لا يعني أن تكون متشككًا، لكن أن تبقى متأهبًا لأي تصرف غير متوقع من الغير، ولذلك عليك أن تنتبه جيدًا لمجرات الامور وحركة السير، إضافة إلى المحافظة على مسافات الأمان.

كن هادئًا وقائدًا مثاليًا

لا تجعل من الطريق ساحة تسارع أو شجار، فإن القيادة العدوانية تؤدي إلى الكثير من المشكلات، ولذلك حاول دومًا أن تتمتع بالهدوء الكاف، واعطاء الفرص للغير لكي تكون قدوة لغيرك وقائد مثالي.