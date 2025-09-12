قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لدوره الهام.. أحمد موسى: المستشار حنفي جبالي أشاد بالنائب محمد أبو العينين
أحمد موسى: شرم الشيخ مدينة الأمن والأمان وجاذبة للسياحة العالمية
تقارير إعلامية: تناقض تصريحات ترامب بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر يضع مصداقيته على المحك
السعودية: اعتماد إعلان نيويورك خطوة مفصلية نحو تسوية القضية الفلسطينية
تنسيق الأزهر 2025.. الطب 95% والهندسة 89%| مؤشرات
مصر ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤيد إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين
نداء عاجل من السفارة السعودية لمواطني المملكة في بريطانيا| تفاصيل
الهجرة غير الشرعية تهدد أمن العالم.. أحمد موسى يقدم حلقة خاصة من على مسئوليتي| بث مباشر
الخارجية: قرار الأمم المتحدة صفعة مدوية على وجه الاحتلال ورفض قاطع للتهجير
الدواء مش موجود.. صرخة استغاثة من مرضى زراعة الكلى بسوهاج لوزير الصحة
زد يفوز على الإسماعيلي بالدوري ويحتل المركز الرابع
ما معنى الكلالة في الميراث؟.. أمين الإفتاء: لها حالتان في الشرع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جيتور T2 موديل 2025 بحالة كسر الزيرو.. أسعار سوق المستعمل

 جيتور T2
 جيتور T2
صبري طلبه

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة مجموعة كبيرة من الإصدارات الصينية، ابرزها السيارة جيتور T2، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

وظهرت جيتور T2 موديل 2025 في سوق المستعمل بحالة الفبريكا بالكامل، تحت مفهوم كسر الزيرو، بسعر يبلغ مليون و850 ألف جنيه، ولكن ننصح دومًا بمراجعة متوسط أسعار أي سيارة مستعملة ترغب في شراؤها، حسب الفئة والحالة، إلى جانب الكشف الشامل.

 جيتور T2

تصميم جيتور T2

تأتي السيارة جيتور T2 بتصميم الـ SUV مرتكز على جنوط رياضية، وبفتحة سقف كهربائية مع أقطاب ثنائية، وبنسبة طول كلي بلغت 4785 مم، وعرض كلي يقدر بـ 2006 مم، و1880 مم للارتفاع، بينما يصل الخلوص الارضي إلى 220 مم، وقاعدة عجلات بطول 2800 مم.

 جيتور T2

مواصفات السيارة جيتور T2

تأتي السيارة جيتور T2 بشاشة تعمل باللمس تدعم ابل كار بلاي واندرويد اوتو قياسها 15.6 بوصة، وشاشة LCD للعدادات 10.25 بوصة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام صوتي ترفيهي، بصمة داخلية لتشغيل وإيقاف المحرك.

وتضم السيارة جيتور T2 شاحن لاسلكي للهاتف، مكيف هواء أوتوماتيك مدعم بفتحات خلفية، مقاعد كهربائية للتحكم في أوضاع الجلوس، ومرايات جانبية كهربائية أيضًا، حزمة من حساسات الحركة الأمامية والخلفية، كاميرا للمتابعة.

 جيتور T2

زودت السيارة جيتور T2 بنظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، برنامج الثبات الالكتروني، رصد النقاط العمياء، تحديد المسار، المساعدة على تجاوز المرتفعات والمنحدرات، مثبت سرعة، وسائد هوائية للحماية من الصدمات.

جيتور T2 والأداء الفني 

تعتمد جيتور T2 على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، قادر على ضخ قوة إجمالية قدرها 184 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 290 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

جيتور T2 جيتور T2 سعر جيتور T2 أسعار السيارات المستعملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

وزير التربية والتعليم

أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب

إكرامي

إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

تنسيق الدبلومات

96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

المتهمون

6رجال و7 سيدات.. سقوط شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادي صحي بالنزهة

الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

بنك ناصر

بنك ناصر ينفي نشر إعلان للتوظيف في خدمة العملاء ومسئول تمويل

القابضة لمياه الشرب

القابضة لمياه الشرب: خطوات استراتيجية للتحقق من البصمة الكربونية بمحطة زنين

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. وانعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية

بالصور

أنواع البصل واستخداماته.. أيهما تختارين في مطبخك؟

أنواع البصل
أنواع البصل
أنواع البصل

طرق صحية لتدميس الفول لتقليل الإنتفاخات لمرضى القولون العصبي

طرق إعداد الفول المدمس لتقليل الانتفاخ
طرق إعداد الفول المدمس لتقليل الانتفاخ
طرق إعداد الفول المدمس لتقليل الانتفاخ

سوت كاجوال .. شيماء سيف تخطف الأنظار بظهورها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

بالتربية الإيجابية .. خطوات فعالة للتعامل مع نوبات الغضب عند الأطفال

نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال
نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال
نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال

فيديو

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد