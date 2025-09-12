جيتور T2 موديل 2025 بحالة كسر الزيرو.. أسعار سوق المستعمل

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة مجموعة كبيرة من الإصدارات الصينية، ابرزها السيارة جيتور T2، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

وظهرت جيتور T2 موديل 2025 في سوق المستعمل بحالة الفبريكا بالكامل، تحت مفهوم كسر الزيرو، بسعر يبلغ مليون و850 ألف جنيه، ولكن ننصح دومًا بمراجعة متوسط أسعار أي سيارة مستعملة ترغب في شراؤها، حسب الفئة والحالة، إلى جانب الكشف الشامل.

جيتور T2

تصميم جيتور T2

تأتي السيارة جيتور T2 بتصميم الـ SUV مرتكز على جنوط رياضية، وبفتحة سقف كهربائية مع أقطاب ثنائية، وبنسبة طول كلي بلغت 4785 مم، وعرض كلي يقدر بـ 2006 مم، و1880 مم للارتفاع، بينما يصل الخلوص الارضي إلى 220 مم، وقاعدة عجلات بطول 2800 مم.

جيتور T2

مواصفات السيارة جيتور T2

تأتي السيارة جيتور T2 بشاشة تعمل باللمس تدعم ابل كار بلاي واندرويد اوتو قياسها 15.6 بوصة، وشاشة LCD للعدادات 10.25 بوصة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام صوتي ترفيهي، بصمة داخلية لتشغيل وإيقاف المحرك.

وتضم السيارة جيتور T2 شاحن لاسلكي للهاتف، مكيف هواء أوتوماتيك مدعم بفتحات خلفية، مقاعد كهربائية للتحكم في أوضاع الجلوس، ومرايات جانبية كهربائية أيضًا، حزمة من حساسات الحركة الأمامية والخلفية، كاميرا للمتابعة.

جيتور T2

زودت السيارة جيتور T2 بنظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، برنامج الثبات الالكتروني، رصد النقاط العمياء، تحديد المسار، المساعدة على تجاوز المرتفعات والمنحدرات، مثبت سرعة، وسائد هوائية للحماية من الصدمات.

جيتور T2 والأداء الفني

تعتمد جيتور T2 على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، قادر على ضخ قوة إجمالية قدرها 184 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 290 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.