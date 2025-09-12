أرخص سيارة أوتوماتيك كروس أوفر.. لمحبي السيارات الرياضية

يضم سوق السيارات المستعملة في مصر، عددا كبيرا من الطرازات الرياضية، منها فئة الكروس أوفر، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة خلال الفترة الماضية، نسبة إلى التصميم المرتفع، والمساحة الرحبة، إضافة إلى التقنيات المقدمة من قبل كل صانع.

وتعتبر السيارة جاك S2 من أبرز السيارات التي طرحت في مصر من فئة الكروس أوفر ذات الطابع الرياضي، يرجع ذلك إلى حزمة التجهيزات المقدمة، سواء كانت الفنية أو التقنية، إلى جانب سعر السيارة حيث تنتمي إلى الفئة الاقتصادية مقارنة بغيرها.

جاك S2

مواصفات جاك S2

تعتمد السيارة جاك S2 على محرك رباعي الأسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 113 حصانًا، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات.

وبهذه القدرات تتسارع السيارة قياسًا من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 12.8 ثانية، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 6.5 لترًا لكل 100 كيلومتر.

جاك S2

تجهيزات جاك S2

زودت السيارة جاك S2 بعدد من التجهيزات تتضمن، مكيف هواء أوتوماتيكي، نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، مدخل AUX، قفل مركزي للأبواب، مرايات جانبية كهربائية، حساسات ركن لسهولة الاصطفاف، نوافذ أمامية وخلفية كهربائية التحكم، كاميرا، مكيف هواء، وسائد هوائية للحماية، فرامل ABS وebd.

جاك S2

سعر جاك S2 في سوق المستعمل

ظهرت جاك S2 موديل 2025 في سوق السيارات المستعملة المصري، بسعر يبلغ 690 ألف جنيه، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا بالكامل وبحالة كسر الزيرو، حيث قطعت عدد بسيط من الكيلومترات.

جاك S2

وننصح جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة بأهمية الفحص الشامل، الذي يتضمن الكشف الفني والهيكلي، بالإضافة إلى مقارنة متوسط الأسعار حسب الحالة والموديل.