تبدأ من 74 ألف ريال.. أسعار وموصفات كيا سيلتوس 2025 في السعودية

تعتبر كيا سيلتوس من أبرز السيارات المطروحة من قبل العلامة الكورية الجنوبية داخل السوق السعودي، حيث تنتمي إلى الفئة الرياضية، مع تمتعها بعدد من التجهيزات والتقنيات، بينما تنطلق عبر 5 فئات بسعر يبدأ من 74,758 ريالا سعوديا.

مواصفات كيا سيلتوس موديل 2025

زودت كيا سيلتوس موديل 2025 بمحرك 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة 115 حصانًا، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، بينما زودت عبر فئة أخرى بمحرك 1400 سي سي تيربو، رباعي الأسطوانات، يستطيع أن ينتج 140 حصانًا، وناقل حركة DCT دبل كليتش أوتوماتيك.

كيا سيلتوس موديل 2025

تجهيزات كيا سيلتوس موديل 2025

تحتوي كيا سيلتوس موديل 2025 على شاشة عدادات 4.2 بوصة، شاشة ملونة تعمل باللمس يتراوح قياسها بين 8 و 10.25 بوصة، مكيف هواء أوتوماتيكي، شاحن لاسلكي للهواتف، بلوتوث، بصمة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام صوتي ترفيهي، دعم تطبيقات أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

كيا سيلتوس موديل 2025

كما تحتوي كيا سيلتوس موديل 2025 على مثبت سرعة، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مكابخ مانعة للانغلاق، نظام التوزيع الإلكتروني للفرامل، وسائد هوائية للحماية تتراوح بين 2 و6 AIRBAGS، كاميرا خلفية، حساسات ركن، نظام التحذير من التصادم الأمامي، وتحديد المسار.

كيا سيلتوس موديل 2025

أسعار السيارة كيا سيلتوس موديل 2025 في السعودية

تبدأ أسعار كيا سيلتوس 2025 من 74,758 ريالا للفئة الأولى LX 1.5L، وبسعر يتراوح بين 78,822 ريالا و85,774 ريالا للفئتين الثانية والثالثة LX2 1.5L و EX1 1.5L، وبسعر يبلغ 90,801 ريال للفئة الرابعة EX3 1.5L، بينما يصل سعر الفئة الخامسة SX 1.4T GDI إلى 102.886 ريالا سعوديا.