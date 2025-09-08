قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من 7 إلى 12 ألف جنيه شهريًا.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب |تفاصيل
«عيد ميلاد سعيد» على أعتاب العالمية.. طارق الشناوي يكشف كواليس الاختيار
بعد القبض عليه .. قرار بشأن البلوجر عمر فرج وشقيقه
هل الحسد يقــ.ـتل المحسود؟.. الإفتاء تحسم الجدل
انخفضت تاني.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
تفاصيل عملية استغرقت 6 ساعات للفنان كريم مغاوري .. ورسالة مؤثرة لوالده |خاص
قبل لقاء بوركينا فاسو| المنتخب يُجري تعديلات مُفاجئة بوسط الملعب والوزير يُودّع البعثة في المطار.. صور
لبنى عبد العزيز: الإذاعة المصرية كانت منبرًا عالميًا.. والكونجرس جاء للقاهرة ليتعلم منها
سر شغفها بالقراءة والكتابة.. لبنى عبدالعزيز تروي كيف غرس والدها حب الأدب في قلبها
استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر استهداف خيمتي نازحين في حي الرمال بغزة
جنات تكشف أسرار ألبومها الجديد «ألوم علي مين»: يُشبهني.. وتربيتي كانت على أغاني الزمن الجميل |شاهد
رسالة مؤثرة من مفيدة شيحة لنفسها في عيد ميلادها الـ54: «حافظت على كرامتي وحققت كل أحلامي»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

تبدأ من 74 ألف ريال.. أسعار وموصفات كيا سيلتوس 2025 في السعودية

كيا سيلتوس موديل 2025
كيا سيلتوس موديل 2025
صبري طلبه

تعتبر كيا سيلتوس من أبرز السيارات المطروحة من قبل العلامة الكورية الجنوبية داخل السوق السعودي، حيث تنتمي إلى الفئة الرياضية، مع تمتعها بعدد من التجهيزات والتقنيات، بينما تنطلق عبر 5 فئات بسعر يبدأ من 74,758 ريالا سعوديا.

مواصفات كيا سيلتوس موديل 2025

زودت كيا سيلتوس موديل 2025 بمحرك 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة 115 حصانًا، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، بينما زودت عبر فئة أخرى بمحرك 1400 سي سي تيربو، رباعي الأسطوانات، يستطيع أن ينتج 140 حصانًا، وناقل حركة DCT دبل كليتش أوتوماتيك.

كيا سيلتوس موديل 2025

تجهيزات كيا سيلتوس موديل 2025

تحتوي كيا سيلتوس موديل 2025 على شاشة عدادات 4.2 بوصة، شاشة ملونة تعمل باللمس يتراوح قياسها بين 8 و 10.25 بوصة، مكيف هواء أوتوماتيكي، شاحن لاسلكي للهواتف، بلوتوث، بصمة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام صوتي ترفيهي، دعم تطبيقات أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

كيا سيلتوس موديل 2025

كما تحتوي كيا سيلتوس موديل 2025 على مثبت سرعة، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مكابخ مانعة للانغلاق، نظام التوزيع الإلكتروني للفرامل، وسائد هوائية للحماية تتراوح بين 2 و6 AIRBAGS، كاميرا خلفية، حساسات ركن، نظام التحذير من التصادم الأمامي، وتحديد المسار.

كيا سيلتوس موديل 2025

أسعار السيارة كيا سيلتوس موديل 2025 في السعودية 

تبدأ أسعار كيا سيلتوس 2025 من 74,758 ريالا للفئة الأولى LX 1.5L، وبسعر يتراوح بين 78,822 ريالا و85,774 ريالا للفئتين الثانية والثالثة LX2 1.5L و EX1 1.5L، وبسعر يبلغ 90,801 ريال للفئة الرابعة EX3 1.5L، بينما يصل سعر الفئة الخامسة SX 1.4T GDI إلى 102.886 ريالا سعوديا.

دى الخطوة الصح.. أسما شريف منير تعلن ارتداء الحجاب

اسما شريف منير

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

خسوف القمر

اعتداء دموي على منتصر بعد ندوة التحرر.. والنهاية مفتوحة على مزيد من الغموض

أحمد فهيم مراد مكرم

هاني فرحات.. أول عربي يقود الأوركسترا الملكية الفرنسية بقصر فرساي

هاني فرحات

محاكمة سارة خليفة

محاكمة سارة خليفة.. اتهامات بتصنيع مخدرات.. والمتهمون: منعرفش شكلها

