تفاصيل وأسعار اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025 مع قرب العام الدراسي
عودة التسعينيات للأزياء.. ماري لويس بشارة تكشف سر النوستالجيا في الموضة العالمية |فيديو
«أنا أصلي هما تقليد» .. ماجد سامي يُهاجم رؤساء بعض الأندية لهذا السبب
كيف نتعامل مع من يؤذون الناس؟.. يسري جبر يجيب
ريفيان R1S تظهر بإطلالة الثمانينيات وسط ميامي.. صور
بعد 44 عامًا.. «ترامب» يأمر بإزالة خيمة السلام أمام البيت الأبيض | اعرف قصتها
أتمنى لـ «وليد» التوفيق.. سيد عبدالحفيظ يكشف كواليس ترشيحه لمدير الكرة بالأهلي
وسّع يا عم الحج .. تفاصيل اقتحام موتوسيكل استقبال مستشفى بنها الجامعي
يحدث اليوم في مصر .. اعرف كيفية صلاة خسوف القمر ووقتها
1000 مشجع.. سفير مصر في بوركينا فاسو يكشف كواليس استعداد الفراعنة لموقعة الثلاثاء الحاسم
رغم التحديات الاقتصادية| مصر تجذب 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة.. وخبراء: «شريان للتنمية»
«الغندور» يشكر سيد عبدالحفيظ بعد تصريحاته : «الدم مش تقيل»
ريفيان R1S تظهر بإطلالة الثمانينيات وسط ميامي.. صور

صبري طلبه

كشفت Rivian العالمية للسيارات، عن نسختها الكهربائية R1S، وتحديدًا في أحدث معارضها داخل ميامي Mary Brickell Village، حيث قدمت السيارة بإطلالة خارجية مميزة تحمل ألوان وأجواء حقبة الثمانينيات؛ لما تتمع به من بعض العناصر البصرية الشهيرة بتلك الفترة.

مواصفات ريفيان R1S الفنية

تعتمد السيارة ريفيان R1S على 3 محركات كهربائية، قادرة على إنتاج قوة إجمالية بلغت 850 حصانًا، مع الاقتران بناقل سرعات أوتوماتيكي اللأداء، وفرامل يد كهربائية وخاصية أوتو هولد.

مدى وتسارع ريفيان R1S

تستطيع السيارة ريفيان R1S أن تقطع مسافة 597 كيلومتر للشحنة الواحدة، بينما تستغرق مدة أقل من 2.9 ثانية، للتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 96 كيلومتر في الساعة.

سيارة ريفيان R1S تخطف الأنظار

جاءت السيارة ريفيان R1S بعجلات رياضية باللون الأسود مدعومة بجنوط من اللون السماوي والأبيض، ودرجات أرجوانية، كما جاءت هذه الألوان في مقدمة السيارة وتحديدًا ناحية الصادم، مع دعامات جانبية باللون الاسود، ومقابض مخفية للأبواب.

وتقدم السيارة ريفيان R1S بتصميم حاد الشكل، مع إضاءة LED، ومظهر رياضي ينتمي إلى عائلة الـ SUV متعددة الاستخدام، ولم تقتصر لمسات الألوان المميزة من الخارج فقط، بل حصلت على مقاعد بالجلد الأبيض، وتجاليد زرقاء للأرضية.

