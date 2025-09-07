ريفيان R1S تظهر بإطلالة الثمانينيات وسط ميامي.. صور

كشفت Rivian العالمية للسيارات، عن نسختها الكهربائية R1S، وتحديدًا في أحدث معارضها داخل ميامي Mary Brickell Village، حيث قدمت السيارة بإطلالة خارجية مميزة تحمل ألوان وأجواء حقبة الثمانينيات؛ لما تتمع به من بعض العناصر البصرية الشهيرة بتلك الفترة.

مواصفات ريفيان R1S الفنية

تعتمد السيارة ريفيان R1S على 3 محركات كهربائية، قادرة على إنتاج قوة إجمالية بلغت 850 حصانًا، مع الاقتران بناقل سرعات أوتوماتيكي اللأداء، وفرامل يد كهربائية وخاصية أوتو هولد.

ريفيان R1S

مدى وتسارع ريفيان R1S

تستطيع السيارة ريفيان R1S أن تقطع مسافة 597 كيلومتر للشحنة الواحدة، بينما تستغرق مدة أقل من 2.9 ثانية، للتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 96 كيلومتر في الساعة.

ريفيان R1S

سيارة ريفيان R1S تخطف الأنظار

جاءت السيارة ريفيان R1S بعجلات رياضية باللون الأسود مدعومة بجنوط من اللون السماوي والأبيض، ودرجات أرجوانية، كما جاءت هذه الألوان في مقدمة السيارة وتحديدًا ناحية الصادم، مع دعامات جانبية باللون الاسود، ومقابض مخفية للأبواب.

ريفيان R1S

وتقدم السيارة ريفيان R1S بتصميم حاد الشكل، مع إضاءة LED، ومظهر رياضي ينتمي إلى عائلة الـ SUV متعددة الاستخدام، ولم تقتصر لمسات الألوان المميزة من الخارج فقط، بل حصلت على مقاعد بالجلد الأبيض، وتجاليد زرقاء للأرضية.