صحيفة: مسؤولون أمريكيون أخبروا حليفا عربيا بأن إسرائيل خرجت عن السيطرة

كشفت صحيفة بوليتيكو عن مسؤولون أمريكيون كبار ، أخبروا حليف عربيا أن إسرائيل باتت خارجة عن السيطرة.

جدير بالذكر أنه بعد عقد اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الحرب في القطاع انتهت، وأن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القبول بالاتفاق.

وأضاف ترامب، في تصريح لمجلة تايم الأمريكية، أن إسرائيل ستفقد كل الدعم الأمريكي إذا أقدمت على ضم الضفة الغربية المحتلة، فيما شدد نائبه جيه دي فانس على أن "الضفة الغربية لن تُضم إلى إسرائيل".

ونقلت القناة الإسرائيلية الـ12 عن مسؤول أمريكي قوله إن نتنياهو "يسير على حبل مشدود في علاقته مع ترامب"، محذرًا من أن "أي محاولة لتخريب الاتفاق ستواجه بعقوبات".

وفي المقابل، أوضح مكتب نتنياهو أن تصويت الكنيست على ضم أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة كان "استفزازًا متعمدًا من المعارضة لإحداث انقسام سياسي" خلال زيارة فانس إلى إسرائيل.

كما بدأ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو زيارة إلى إسرائيل تستمر يومين، بعد إعلان واشنطن أن هدفها هو "دعم التنفيذ الناجح لخطة ترامب لإنهاء الصراع في غزة".

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 68,280 شهيدًا و170,375 مصابًا منذ السابع من أكتوبر 2023، فيما دعت حركة حماس المؤسسات الإعلامية والحقوقية الدولية إلى الضغط على سلطات الاحتلال للسماح بدخول الصحفيين الأجانب إلى قطاع غزة.