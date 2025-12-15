تأجيل محاكمة 6 متهمين بقضية خلية المرج الثالثة

قررت محكمة جنايات مستأنف إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار حماده الصاوي، تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين في "خلية المرج الثالثة"، لاتهامهم مع أخرين بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وتزوير أوراق، لجلسة 10 يناير لاستكمال مرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد.

وقال أمر الإحالة، إن المتهمين من الأول وحتى الثاني عشر في غضون الفترة من عام 2022، انضموا لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا لجماعة الإخوان.

والمتهمون من الـ 13 وحتي الـ 19 ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، بأن زودوا المتهمين من الخامس وحتي الـ 12 بمستندات "تذاكر مصطنعة وقيد عائلي مزور وشهادة ميلاد مزورة على النحو المبين بالتحقيقات، المتهمون من الـ 14 وحتى الـ 18 ليسوا من أرباب الوظائف ارتكبوا جريمة تزوير أوراق أميرية تفيد إلغاء قيد نجل المتهم الخامس داخل البلاد، وقيد عائلى باسم المتهم الثامن وشهادة ميلاد وقيد فردي للمتهم التاسع، ونسبوها زورا إلى موظفين عموميين.