ليبيا.. اشتباكات بين فصائل تابعة لحكومة الوحدة بمصراته تسفر عن إصابات

اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة فجر الجمعة في مدينة مصراتة غرب ليبيا، بين مجموعتين تابعتين لحكومة الوحدة الوطنية، ما أسفر عن وقوع عدد من الجرحى.

وذكرت مصادر محلية أن المواجهات اندلعت في محيط جزيرة السكت بين الكتيبة 24 مشاة التابعة لوزارة الدفاع، والقوة المشتركة الموالية لرئاسة الوزراء، مضيفةً أن الطرفين استخدما أسلحة ثقيلة ومتوسطة خلال القتال.



وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة تُظهر تبادلًا كثيفًا لإطلاق النار في شوارع المدينة، فيما أفادت الأنباء بوصول عدد من المصابين إلى مستشفى مصراتة المركزي.



ولم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية من الجهات الأمنية في المدينة بشأن أسباب اندلاع الاشتباكات أو الحصيلة النهائية للجرحى.



وتُعد مصراتة إحدى أكبر مدن الغرب الليبي، وتشهد من حين لآخر توترات مسلّحة متكرّرة نتيجة صراعات النفوذ بين مجموعات محلية متناحرة.