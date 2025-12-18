نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي يعلن مغادرة منصبه الشهر المقبل

أعلن نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، دان بونجينو، استقالته الشهر المقبل. وكتب على حسابه الرسمي عبر موقع إكس: "أود أن أشكر الرئيس ترامب على منحي فرصة الخدمة بصدق وإخلاص".

ويأتي هذا الإعلان بعد العديد من التكهنات حول موعد رحيل بونجينو، حيث ذكرت أربعة مصادر لصحيفة "نيويورك بوست" أن رحيله كان متوقعا قريبا.

و أكد الرئيس دونالد ترامب لاحقا يوم الأربعاء أن بونجينو يتجه لمغادرة المنصب بعد انضمامه للإدارة في شهر مارس الماضي.

وقال ترامب عن المضيف التلفزيوني السابق: "لقد قام دان بعمل رائع، أعتقد أنه يريد العودة إلى برنامجه".

والجدير بالذكر أن بونجينو قد فكر سابقا في الاستقالة في يوليو الماضي بعد مشادة ساخنة مع المدعية العامة بام بوندي في البيت الأبيض حول تعاملها مع الوثائق المتعلقة بالمجرم الجنسي جيفري إبستين، حيث صرحت بوندي في البداية في مذكرة عامة بأنه "لن يكون من المناسب أو المبرر الكشف عن المزيد".



