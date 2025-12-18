صلاح فوزي: الرئيس السيسي لم يتدخل في عمل الهيئة المسئولة عن إدارة العملية الانتخابية

قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، إن الرئيس السيسي لم يصدر قرار جمهوري بشأن الانتخابات ، لسبب بسيط وهو أن الدستور نص على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة.

وأضاف فوزي خلال حواره لـ"صدى البلد": ولذلك، أصدر الرئيس السيسي بيانًا على صفحته الرسمية على فيسبوك، وتحدث عن ثلاثة أمور؛ أولها أنه يريد أن تكون هناك نزاهة في الانتخابات، وثانيها أن تكون هناك شفافية في الانتخابات، وثالثها أن تكون هناك انتخابات تعبّر تعبيرًا حقيقيًا عن إرادة الناخب. هذا ما تحدث عنه الرئيس.

واختتم الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي: وبالتالي فإن الرئيس لم يتدخل في هيئة مسئولة عن إدارة العملية الانتخابية ، بحسبان أن الدستور نص على كونها هيئة مستقلة.

