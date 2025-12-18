وئام عثمان: الانتخابات تكشف تغيرًا في سلوك الناخب وصعودًا لتيار المستقلين

قالت الدكتورة وئام عثمان، أستاذة العلوم السياسية، إن المشهد الانتخابي الحالي يعكس تحولات واضحة في الخريطة السياسية، حيث بات معيار القرب من الشارع والتفاعل مع المواطنين عاملًا حاسمًا في ترتيب القوى السياسية، مقابل تراجع الأطر التقليدية والنمطية التي سادت خلال السنوات الماضية، مع بروز قوي للمستقلين.

الاستعدادات الانتخابية

وأوضحت عثمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع عبر قناة «دي إم سي»، أن الناخب المصري أظهر مستوى أعلى من الوعي والنضج السياسي خلال هذه الانتخابات، وهو ما يرجع إلى طول فترة الاستعدادات الانتخابية، إلى جانب بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أسهم في تعميق الإدراك العام بأهمية المشاركة السياسية.

وأضافت أن هذا الوعي المتزايد انعكس في شعور المواطنين بالمسؤولية تجاه العملية الانتخابية، وحرصهم على أداء دورهم في اختيار ممثليهم، مؤكدة أن هذه المؤشرات تعكس تحولًا إيجابيًا في سلوك الناخبين.

ملامح المرحلة السياسية المقبلة

وشددت أستاذة العلوم السياسية على أن المشاركة المجتمعية الفاعلة تمثل عنصرًا أساسيًا في رسم ملامح المرحلة السياسية المقبلة، وتعكس تطورًا ملحوظًا في التجربة الديمقراطية المصرية.