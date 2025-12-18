قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقتـ.ـل أكثر من 1000 شخص في هجوم لميليشيات الدعم على مخيم للاجئين بالسودان
واقعة مأسوية بالشرقية.. استدراج والتعدي على طفلة 14 عامًا في بلبيس وضبط المتهم | تفاصيل كاملة
مؤتمر لـ«الوطنية للانتخابات» لمتابعة اليوم الثاني للتصويت بجولة الإعادة بـ55 دائرة بانتخابات النواب
التردد متاح.. موعد نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن والقنوات الناقلة
رئيس الوزراء يكتب: "الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح: كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟"
الإسكان تعلن موعد القرعة العلنية لتخصيص أراضي "مسكن الطرح السادس " بـ18 مدينة
علي جمعة: من الجهل أن يقول البعض «اللهم عاملني بعدلك لا برحمتك» ويعكس نوعًا من الكِبْر والغطرسة
«الزراعة» تواصل الحرب على «مافيا الأسمدة»: ضبط 7.4 طن مهربة للسوق السوداء بالأقصر
هل نعود لإجراءات كورونا؟.. خبراء يحسمون الجدل: لا جائحة جديدة.. ولقاح الإنفلونزا خط الدفاع الأول
صلاح فوزي يكشف الموقف الدستوري من إلغاء الانتخابات البرلمانية ومد عمل مجلس النواب
العمر مجرد رقم.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينات ضمن فئة كبار السن
روسيا: عدد الجنود الأوكرانيين المجندين حديثا ويفرون من الخدمة العسكرية في تزايد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

هل نعود لإجراءات كورونا؟.. خبراء يحسمون الجدل: لا جائحة جديدة.. ولقاح الإنفلونزا خط الدفاع الأول

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

في ظل ارتفاع إصابات الأمراض التنفسية هذا الموسم، خرج الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، ليطمئن المواطنين مؤكداً أن الوضع الحالي لن يصل إلى مستوى جائحة مثلما حدث خلال فترة كورونا.

رد الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، على سؤال " هل الوضع الحالي من الإصابات بالأمراض التنفسية قد تدفعنا لأخذ احتياطات مثل التي كانت في فترة كورونا".

وقال إن الوضع لن يصل لجائحة، لآنه في فترة كورونا كان الشخص المصاب، يتسبب في إصابة 10 آخرين، وكانت العدوى أسرع لكن الإنفلونزا الحالية لن تصل لجائحة، وأن مصر لديها الخبرة في التعامل مع الأمراض التنفسية.

وأوضح أن لقاح الإنفلونزا الموسمي، منتشر في جميع المراكز، وأن سعره ليس مرتفع، وأن هذا اللقاح لا يتم اعطائه لمن هم أقل من 6 أشهر،وأن جميع اللقاحات حديثة، ووزارة الصحة تقوم بتوفيره بالمراكز الصحية.

ونصح الحداد جميع المواطنين بالحصول على لقاح الإنفلونزا، موضحًا أن التطعيم يمثل خط الدفاع الأساسي للحد من العدوى وتقليل فرص الإصابة بالمضاعفات الخطيرة

سعر اللقاح أقل من أدوية دور البرد

 

وأضاف رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، خلال حواره ببرنامج :" قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن سعر اللقاح أقل من أدوية دور البرد، وأن هذا اللقاح يحمي الشخص من الأعراض الشديدة للفيروس.

جمال شعبان يتحدث عن ارتفاع نسبة الإصابة بالإنفلونزا

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الفترة الحالية نشهد إصابات كثيرة بالأمراض التنفسية، ولذلك على المواطنين من كبار السن الحذر من الإصابة بهذا الفيروس الموسمي.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن الفيروس الحالي ليس نتيجة لسلالة جديدة من فيروس كورونا، بل هو نتيجة لفيروس H1N1، فالفيروسات المنتشرة حاليًا تعتبر من الفيروسات التنفسية.

ولفت إلى أن الدور الحالي يصاحبه ارتفاع في درجات الحرارة، وعطس وتكسير في الجسم، وتعب في البطن، ورشح، ترجيع، وأن معظم أدوية المسكنة لا تأني بنتيجة، ولذلك نؤكد أن الدور عيف لكن ليس خطر.

الفيروسات هذا العام ليست من متحورات 

 

وأشار إلى أن الفيروسات هذا العام ليست من متحورات كورونا لكنها متحورت من الإنفلونزا، وأن دور البرد يصيب الكثير كل عام، وأن الإصابة بالبرد خلال هذه الفترة من العام يكون بشكل دائم في السنوات الماضية.

وطالب المواطنين من كبار السن، والذين يعانون من أمراض مزمنة، وأمراض قلبية، بالحصول على لقاح الإنفلونزا، من مركز المصل واللقاح، حتى لا تكون أعراض البرد شديدة.

الأمراض التنفسية أمجد الحداد كورونا الإنفلونزا جمال شعبان H1N1

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

حالة الطقس الخميس.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

نيفين مندور

نيفين مندور حياة مليئة بالدموع .. قصة فيحاء انتهت بمأساة

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو

نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو: رفضنا اتخاذ إجراءات قانونية

نورهان

آلام متتالية.. نورهان شعيب تعلن تعرضها لـ وعكة صحية بالمغرب

المستشار محمد الحمصاني

مُتحدث مجلس الوزراء: الحكومة تعمل على التصدي لأي زيادات غير مبررة في الأسعار.. والدولة لديها خطة لزيادة الأجور|تفاصيل

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026

سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2026.. 5 طرق للدفع في البيت

ترشيحاتنا

النادي الأهلي

مران ختامي اليوم لـ الأهلي استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا

الشناوي

شوبير : الشناوي ليس الحارس الأساسي لمنتخب مصر

وزارة الرياضة

آخر استعدادات مركز التنمية الشبابية للبطولة التنشطية لمشروع كابيتانو

بالصور

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

جداول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحي

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.
طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.
طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.
طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.
طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد