هل نعود لإجراءات كورونا؟.. خبراء يحسمون الجدل: لا جائحة جديدة.. ولقاح الإنفلونزا خط الدفاع الأول

في ظل ارتفاع إصابات الأمراض التنفسية هذا الموسم، خرج الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، ليطمئن المواطنين مؤكداً أن الوضع الحالي لن يصل إلى مستوى جائحة مثلما حدث خلال فترة كورونا.

رد الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، على سؤال " هل الوضع الحالي من الإصابات بالأمراض التنفسية قد تدفعنا لأخذ احتياطات مثل التي كانت في فترة كورونا".

وقال إن الوضع لن يصل لجائحة، لآنه في فترة كورونا كان الشخص المصاب، يتسبب في إصابة 10 آخرين، وكانت العدوى أسرع لكن الإنفلونزا الحالية لن تصل لجائحة، وأن مصر لديها الخبرة في التعامل مع الأمراض التنفسية.

وأوضح أن لقاح الإنفلونزا الموسمي، منتشر في جميع المراكز، وأن سعره ليس مرتفع، وأن هذا اللقاح لا يتم اعطائه لمن هم أقل من 6 أشهر،وأن جميع اللقاحات حديثة، ووزارة الصحة تقوم بتوفيره بالمراكز الصحية.

ونصح الحداد جميع المواطنين بالحصول على لقاح الإنفلونزا، موضحًا أن التطعيم يمثل خط الدفاع الأساسي للحد من العدوى وتقليل فرص الإصابة بالمضاعفات الخطيرة

سعر اللقاح أقل من أدوية دور البرد

وأضاف رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، خلال حواره ببرنامج :" قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن سعر اللقاح أقل من أدوية دور البرد، وأن هذا اللقاح يحمي الشخص من الأعراض الشديدة للفيروس.

جمال شعبان يتحدث عن ارتفاع نسبة الإصابة بالإنفلونزا

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الفترة الحالية نشهد إصابات كثيرة بالأمراض التنفسية، ولذلك على المواطنين من كبار السن الحذر من الإصابة بهذا الفيروس الموسمي.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن الفيروس الحالي ليس نتيجة لسلالة جديدة من فيروس كورونا، بل هو نتيجة لفيروس H1N1، فالفيروسات المنتشرة حاليًا تعتبر من الفيروسات التنفسية.

ولفت إلى أن الدور الحالي يصاحبه ارتفاع في درجات الحرارة، وعطس وتكسير في الجسم، وتعب في البطن، ورشح، ترجيع، وأن معظم أدوية المسكنة لا تأني بنتيجة، ولذلك نؤكد أن الدور عيف لكن ليس خطر.

الفيروسات هذا العام ليست من متحورات

وأشار إلى أن الفيروسات هذا العام ليست من متحورات كورونا لكنها متحورت من الإنفلونزا، وأن دور البرد يصيب الكثير كل عام، وأن الإصابة بالبرد خلال هذه الفترة من العام يكون بشكل دائم في السنوات الماضية.

وطالب المواطنين من كبار السن، والذين يعانون من أمراض مزمنة، وأمراض قلبية، بالحصول على لقاح الإنفلونزا، من مركز المصل واللقاح، حتى لا تكون أعراض البرد شديدة.