خبير اقتصادي: ارتفع معدل إنفاق السائحين في مصر
تصادم سيارتين وإصابة 4 أشخاص أعلى طريق مصر اسكندرية الصحراوي
د.إسلام القناوي: بعض القوانين تحتاج تعديل منها تغليظ عقوبة التحرش
خلال أيام.. بدء الشتاء رسميا في هذا الموعد
تشكيل منتخب الإمارات أمام السعودية في كأس العرب
متسخنوش الملوخية والأرز.. نصائح وتحذيرات مهمة للتعامل مع الأطعمة
متابعة الانتخابات بشمال سيناء: عملية التصويت أمس استمرت لبعد الموعد المحدد
محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة الطرق والكباري
الانقلاب الشتوي 2025.. أقصر نهار وأطول ليل في نصف الكرة الشمالي
صلاح فوزي يكشف حقيقة تهديد نتائج الانتخابات شرعية مجلس النواب المقبل
تطبيق بالأنترنت.. القبض على رجل وسيدة يمارسان الرذيلة بالإسكندرية
بصحبة الأطفال.. توافد السيدات على اللجان الانتخابية في المنوفية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

إقبال ملحوظ على لجان الدقهلية في اليوم الأخير من إعادة انتخابات النواب 2025

هاجر ابراهيم

قال عبد المنعم إبراهيم، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من محافظة الدقهلية، إن اللجان الانتخابية فتحت أبوابها منذ التاسعة صباحًا في اليوم الأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، وسط إقبال ملحوظ من المواطنين على التصويت.

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن محافظة الدقهلية تُعد إحدى محافظات قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وهو أحد القطاعين الجغرافيين اللذين تُجرى فيهما انتخابات الجولة الثانية من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، إلى جانب قطاع شرق الدلتا.

وأشار إلى أن الدقهلية تضم كتلة تصويتية كبيرة تتجاوز 4 ملايين و700 ألف ناخب، يتوجهون لاختيار ممثليهم في مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المصري والمختصة بالتشريع والرقابة.

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية» أن الإقبال بدا واضحًا منذ الساعات الأولى من الصباح، بل وقبل فتح اللجان أبوابها، لافتًا إلى أن السلطات التنفيذية بالمحافظة اتخذت إجراءات لتيسير العملية الانتخابية، من بينها تخصيص غرفة عمليات لمتابعة أي معوقات لوجستية محتملة، مثل الأمطار أو التكدسات المرورية المؤدية إلى مقار اللجان.

وأوضح أن محافظة الدقهلية تضم أكثر من 795 لجنة فرعية، مشيرًا إلى أن جميع الدوائر الانتخابية بالمحافظة تشهد جولة إعادة، بعد عدم حسم أي مرشح فردي للمقاعد في الجولة الأولى، ويتنافس في هذه الجولة أكثر من 42 مرشحًا على 21 مقعدًا بالنظام الفردي، وهو إجمالي نصيب المحافظة من المقاعد الفردية بمجلس النواب.
 

نيفين مندور

نيفين مندور حياة مليئة بالدموع .. قصة فيحاء انتهت بمأساة

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

نورهان

آلام متتالية.. نورهان شعيب تعلن تعرضها لـ وعكة صحية بالمغرب

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

شيكوبانزا

صفقة شيكو بانزا.. مفاجأة جديدة في وقف القيد السابع للزمالك

مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قوانين الكهرباء والمهن الرياضية.. الأحد المقبل

انتخابات مجلس النواب

الشباب يتصدرون المشهد مع الساعات الأولى لليوم الثاني بجولة إعادة انتخابات النواب بالمطرية|صور

انتخابات مجلس النواب

توافد الناخبين على مدرسة بورسعيد الخاصة في المطرية للإدلاء بصوتهم في جولة الإعادة.. فيديو وصور

هترجع جديدة تاني.. نصائح لاستعادة ألوان الملابس الباهتة

أهم النصائح لإحياء ألوان الملابس الباهتة
أهم النصائح لإحياء ألوان الملابس الباهتة
أهم النصائح لإحياء ألوان الملابس الباهتة

المرأة تكسب..توافد السيدات للإدلاء بأصواتهن في جولة الإعادة بإنتخابات النواب بالشرقية

انتخابات
انتخابات
انتخابات

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

جداول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

