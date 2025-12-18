الشرطة الأسترالية تعلن اعتراض سيارات بعد تلقيها بلاغًا عن احتمال وقوع عمل عنيف

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن الشرطة الأسترالية القول بأنه تم اعتراض سيارات بعد تلقيها بلاغا عن احتمال وقوع عمل عنيف.

وفي وقت سابق ؛ أعلن رئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيز، أن الحكومة ستمنح وزارة الداخلية صلاحيات جديدة لإلغاء تأشيرات من يروّجون للكراهية، في إطار جهودها لمكافحة التطرف.

وأشار ألبانيز، أن "الحكومة ستقدم تشريعات جديدة لتشديد العقوبات على خطاب الكراهية، وستتبنى إصلاحات تهدف إلى القضاء على الكراهية والتطرف داخل المجتمع".

والأحد الماضي، أفادت تقارير أسترالية بوقوع إطلاق نار جماعي خلال احتفال بعيد "حانوكا" (الأنوار) اليهودي، في منطقة شاطئ "بوندي" بمدينة سيدني الأسترالية.

وقال مفوض شرطة نيو ساوث ويلز، مال لانيون، إن "الحادث يعد هجومًا إرهابيا"، مشيرا إلى أن "نحو 16 شخصًا قتلوا ونُقل المصابون (نحو 29 شخصًا) إلى مستشفيات سيدني، بينهم شرطيان.