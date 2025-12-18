جوقة مدرسة دي لاسال بالظاهر تنظم حفلًا موسيقيًا بمناسبة عيد الميلاد

أقامت جوقة مدرسة دي لاسال (الفرير)، حفلًا موسيقيًا، بمناسبة بعيد الميلاد المجيد، حيث شارك في الاحتفال سيادة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، وسيادة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، وسيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، وسيادة المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان.

شارك أيضًا المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والفرير جورج عبس، مدير المدرسة، وأعضاء هيئة التدريس، ومعلمو ومعلمات المدرسة، وطلابها.

ترانيم الميلاد

وقدّمت الجوقة خلال الحفل مجموعة من الترانيم، والأعمال الميلادية، التي لاقت تفاعلًا واسعًا من الحضور، وعكست المستوى الفني المتميز لأعضاء الكورال، ودور المدرسة في دعم المواهب الموسيقية، وتنمية الذائقة الفنية.

وفي ختام الحفل، وجّه الحاضرون التهاني إلى جوقة مدرسة دي لاسال، تقديرًا لهذا العمل الفني، مع أطيب الأمنيات بميلادٍ مجيد، وسنة جديدة سعيدة 2026، على أمل تواصل هذه المبادرات الثقافية التي تعزّز رسالة المدرسة التربوية، والإنسانية.