نصائح هامة للطلاب والأهالي قبل امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

أصدرت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، بيانا إعلاميا أكدت خلاله إن طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم يقفون حاليًا أمام مرحلة مهمة، حيث لم يتبقَّ سوى شهر واحد فقط على امتحانات نصف العام 2026 ، مؤكدةً أن هذا الشهر هو شهر حاسم يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا في مستوى التحصيل والنتائج إذا تم استغلاله بشكل صحيح.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم في بيانها : أن الثلاثين يومًا المتبقية قبل الامتحانات تمثل فرصة حقيقية لطلاب الشهادة الإعدادية، ولذا أنصح الطلاب بما يلي :

تنظيم الوقت، ووضع خطة واضحة للمذاكرة تشمل الانتهاء من المنهج أولًا، ثم التركيز على المراجعات، وحل النماذج الاسترشادية، والتدريب على امتحانات المحافظات في السنوات السابقة، لما لها من دور كبير في تعويد الطالب على شكل الأسئلة وطريقة التفكير.

كما شدّدت عبير على أهمية ابتعاد الطلاب قدر الإمكان عن الموبايلات ووسائل التشتيت، وغلق التلفزيون أثناء أوقات المذاكرة، والتركيز وبذل الجهد خلال هذه الفترة القصيرة لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة.

كما قدّمت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم عدة نصائح لأولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية 2026 ، مشددة على ضرورة توفير جو هادئ ومناسب للمذاكرة داخل المنزل، وتشجيع الأبناء نفسيًا دون ضغط أو توتر، مع الاهتمام بالتغذية الصحية وتقديم المشروبات الدافئة في ظل برودة الطقس، بما يساعد الطلاب على التركيز والحفاظ على صحتهم.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 .. متى يبدأ ؟

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يبدأ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول من 17 يناير 2026 حتى 22 يناير 2026

بينما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يبدأ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

تتولى مديريات التربية والتعليم إعداد وإعلان جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات بعد اعتماده رسميا من كل محافظ في محافظته

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توحيد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 في جميع المحافظات ، مؤكدة أن كل محافظة سوف تلتزم بـ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 المعتمد من المحافظ .

وشددت مديريات التربية والتعليم عند إعلان جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 على أن يؤدي جميع الطلبة امتحان المستوى الرفيع لمدارس اللغات تحت إشراف المدرسة وقبل بدء الامتحان التحريري بوقت كافي .

كما شددت مديريات التربية والتعليم ، على أن تقويم مواد الأنشطة التربوية يكون عمليا قبل نهاية الفصل الدراسي بأسبوعين على الأقل ، ويعفى طلبة المنازل ن اداء امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والانشطة الصفية والاختبارات التحريرية النصفية وباقي الانشطة التربوية اللاصفية الأخرى