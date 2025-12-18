قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العمر مجرد رقم.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينات ضمن فئة كبار السن
وزير الإسكان يوضح موعد قرعة علنية لتخصيص أراضي "مسكن الطرح السادس " للمتقدمين بـ18 مدينة
روسيا: عدد الجنود الأوكرانيين المجندين حديثا ويفرون من الخدمة العسكرية في تزايد
لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات
اعتراف رسمي أمريكي بمسئولية الجيش عن كارثة جوية دامية
الخارجية الصينية بشأن ضغوط ترامب على فنزويلا: ندعم جميع الدول في الدفاع عن سيادتها
الصين: صفقة الأسلحة الأمريكية لتايوان تهديد حقيقي للسلام والاستقرار
بعد وفاة نيفين مندور.. خبير حماية مدنية يُوجّه تحذيرات لتفادي حرائق المنازل في الشتاء|فيديو
رئيس وزراء بلجيكا : أصول روسيا المجمدة جزء هام من مفاوضات سلام أوكرانيا
تشيع جثمان الفنانة الراحلة نيفين مندور .. اليوم
التمثيل التجاري يبحث مع كندا تعميق الشراكة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات
وزيرة التنمية المحلية تفتتح مشروعات تنموية في قنا وسوهاج والأقصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم في 10 بنوك

دولار
دولار
ولاء عبد الكريم

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي في أغلب البنوك العاملة بالسوق المحلية، مع اختلافات طفيفة بين أسعار الشراء والبيع.

وذلك في ظل متابعة متأنية من المستثمرين والمتعاملين لحركة سوق النقد الأجنبي، وسط إدارة مصرفية تستهدف الحفاظ على توازن الأسواق.

ويأتي هذا الاستقرار في سياق تحسن نسبي في موارد العملة الصعبة، إلى جانب استمرار جهود البنوك في توفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات السوق، وهو ما ساهم في الحد من التقلبات الحادة في سعر الصرف مقارنة بفترات سابقة.

وبحسب آخر تحديثات أسعار الصرف، جاءت أسعار الدولار في عدد من البنوك الكبرى على النحو التالي:

أسعار الدولار في 10 بنوك مصرية

البنك الأهلي المصري
الشراء 47.45 جنيه
البيع 47.55 جنيه

بنك مصر
الشراء 47.45 جنيه
البيع 47.55 جنيه

بنك قناة السويس
الشراء 47.45 جنيه
البيع 47.55 جنيه

بنك الإسكندرية
الشراء 47.44 جنيه
البيع 47.54 جنيه

البنك التجاري الدولي
الشراء 47.44 جنيه
البيع 47.54 جنيه

بنك البركة
الشراء 47.40 جنيه
البيع 47.50 جنيه

بنك التعمير والإسكان
الشراء 47.49 جنيه
البيع 47.59 جنيه

بنك HSBC مصر
الشراء 47.50 جنيه
البيع 47.60 جنيه

بنك أبو ظبي الإسلامي
الشراء 47.40 جنيه
البيع 47.50 جنيه

البنك الأهلي الكويتي
الشراء 47.45 جنيه
البيع 47.55 جنيه


وأكد مصرفيون أن استقرار سعر الدولار يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب داخل السوق المصرفية، مدعومًا بتدفقات نقد أجنبي مستقرة من عدة قطاعات، من بينها السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والصادرات.

وأشاروا إلى أن أسعار الصرف قد تشهد تحركات محدودة خلال الفترة المقبلة وفقًا لمستجدات الاقتصاد العالمي وقرارات البنوك المركزية الكبرى، مع التأكيد على أن السوق المحلية لا تزال تتمتع بدرجة جيدة من الاستقرار النقدي.

دولار سعر اليوم سعر الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

حالة الطقس الخميس.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

نيفين مندور

نيفين مندور حياة مليئة بالدموع .. قصة فيحاء انتهت بمأساة

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو

نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو: رفضنا اتخاذ إجراءات قانونية

المستشار محمد الحمصاني

مُتحدث مجلس الوزراء: الحكومة تعمل على التصدي لأي زيادات غير مبررة في الأسعار.. والدولة لديها خطة لزيادة الأجور|تفاصيل

نورهان

آلام متتالية.. نورهان شعيب تعلن تعرضها لـ وعكة صحية بالمغرب

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026

سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2026.. 5 طرق للدفع في البيت

ترشيحاتنا

محركات الاحتراق الداخلي

تراجع تاريخي.. الاتحاد الأوروبي يلغي حظر محركات الاحتراق الداخلي

سيارات

انهيار عملاق الـ ليدار.. شركة سيارات شهيرة تعلن إفلاسها

مصنع جنرال موتورز

هجوم أمريكي على جنرال موتورز بسبب إنتاج سيارات فوق قدرة المواطن العادي

بالصور

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

جداول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحي

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.
طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.
طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.
طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.
طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.

فيديو

نفين مندور

بعد وفاة نيفين مندور في منزلها .. الأسرة تكشف ملابسات الحادث

أزمة فريال يوسف ونادية الجندي

فنانة فاشلة.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل اتهام فريال يوسف لنادية الجندي بالسب والتشهير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد