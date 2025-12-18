قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علي جمعة: من الجهل أن يقول البعض «اللهم عاملني بعدلك لا برحمتك» ويعكس نوعًا من الكِبْر والغطرسة
«الزراعة» تواصل الحرب على «مافيا الأسمدة»: ضبط 7.4 طن مهربة للسوق السوداء بالأقصر
هل نعود لإجراءات كورونا؟.. خبراء يحسمون الجدل: لا جائحة جديدة.. ولقاح الإنفلونزا خط الدفاع الأول
الإسكان تعلن موعد القرعة العلنية لتخصيص أراضي "مسكن الطرح السادس " بـ18 مدينة
صلاح فوزي يكشف الموقف الدستوري من إلغاء الانتخابات البرلمانية ومد عمل مجلس النواب
العمر مجرد رقم.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينات ضمن فئة كبار السن
روسيا: عدد الجنود الأوكرانيين المجندين حديثا ويفرون من الخدمة العسكرية في تزايد
لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات
اعتراف رسمي أمريكي بمسئولية الجيش عن كارثة جوية دامية
الخارجية الصينية بشأن ضغوط ترامب على فنزويلا: ندعم جميع الدول في الدفاع عن سيادتها
الصين: صفقة الأسلحة الأمريكية لتايوان تهديد حقيقي للسلام والاستقرار
توك شو

المصل واللقاح: H1N1 يمثل 64% من الفيروسات التنفسية المنتشرة حاليًا

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن الموجة من فيروس H1N1 ليست مقتصرة على مصر فقط، بل تُعد موجة عالمية تشهدها عدة دول حول العالم، من بينها دول عربية وأوروبية.

انتشار الفيروس في بريطانيا ودول عربية وأمريكا

وأوضح الحداد، خلال حواره ببرنامج «قلبك مع جمال شعبان»، الذي يقدمه الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن فيروس H1N1 متواجد حاليًا في بريطانيا وعدد من الدول العربية، إلى جانب وجود فيروس تنفسي آخر ينتشر في الولايات المتحدة الأمريكية.

H1N1 يشكل 64% من الأمراض التنفسية الحالية

وأشار رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح إلى أن معدلات الإصابة بفيروس H1N1 مرتفعة خلال الفترة الحالية، موضحًا أن هذا الفيروس يمثل نحو 64% من إجمالي الأمراض التنفسية المنتشرة حاليًا، ما يعكس شدة انتشاره خلال موسم الشتاء.

تحذير من شتاء مليء بالأمراض التنفسية

ولفت الدكتور أمجد الحداد إلى أن فصل الشتاء هذا العام يشهد انتشارًا ملحوظًا للأمراض التنفسية، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وأصحاب ضعف المناعة.

نصيحة بالحصول على لقاح الإنفلونزا

وشدد الحداد على أهمية الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، لما له من دور فعال في تقليل حدة الأعراض والمضاعفات الناتجة عن الإصابة بفيروس H1N1، مؤكدًا أن التطعيم يُعد خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الفيروسات.

لا توجد فيروسات جديدة

واختتم رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح تصريحاته بالتأكيد على أنه لا توجد فيروسات جديدة منتشرة حاليًا، نافيًا ما يتم تداوله من شائعات بهذا الشأن، ومطالبًا المواطنين بالاعتماد على المصادر الطبية الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.

