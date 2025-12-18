لجان «الشيوخ» تواصل اجتماعاتها.. «الاقتصادية» تناقش حماية المنافسة ومنع الاحتكار

تواصل لجان مجلس الشيوخ اجتماعاتها وتناقش اللجنة الاقتصادية مشروع قانون بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".

وتناقش لجنة الدفاع والأمن القومي أهمية الأمن السيبراني في تعزيز الأمن القومى المصرى.

وتناقش لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية" ، وسبل دعم الصناعة المصرية وتوفير الأراضي الصناعية".



وتناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية جدول أعمالها

وتناقش لجنة التعليم والبحث العلمي الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نيفين فارس بشأن إدراج مادة دراسية بعنوان "الثقافة السلوكية ضمن مناهج التعليم الأساسي المصري في المدارس الحكومية والخاصة، يدرس من الصفوف الابتدائية الأولي، ويراعي فيها التدرج في المحتوي بما يتناسب مع المرحلة العمرية للطلاب".

وتناقش لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹.

و تناقش لجنة الزراعة والري القيمة الإيجارية للأراضي المؤجرة من هيئة الأوقاف المصرية"