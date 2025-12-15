قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجأة.. الوطنية للانتخابات تعلن الفئات العمرية الأعلى تصويتا في "مجلس النواب"
تحذير جوي من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في هذه المناطق
رسميًا.. سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين
الوطنية للانتخابات: نفتخر بوعي الناخب المصري
ما الفرق بين الابتلاء والعقوبة؟.. الإفتاء: البلاء محبة من الله لرفع درجة عبده
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج على 55 دائرة بانتخابات مجلس النواب
3 سنوات من الإصرار.. فتاة صماء تجتاز امتحانات محو الأمية بقنا
أحمد الأحمدي| قصة بطل حطم الصورة الذهنية المغلوطة عن الإسلام في الغرب.. ما القصة؟
الإدارية العليا: رفض 26 طعنًا على نتائج الدوائر الـ19 بانتخابات مجلس النواب
منع استخدام الليزر بكل أنواعها في المدرجات خلال كأس أمم أفريقيا 2025
تأجيل محاكمة 56 متهما بالهيكل الإداري للإخوان لجلسة 11 فبراير
علي جمعة عن سر ضياع الأمة: قلة العلم سبب الورطة اللي إحنا فيها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

اعتراف ترامب ينهي جدلا دام 8 سنوات: السيناتور دوربين يثبت الحقيقة في سجل مجلس الشيوخ

رينال عويضة

"لقد اعترف أمس بما قاله": دوربين يسجل رسمياً اعتراف ترامب بـ "دول قذرة" بعد سنوات من اتهامه بتضليل الرأي العام.

خلف الأضواء: ترامب أكد في بنسلفانيا استخدامه للعبارة المثيرة للجدل مقابل طلب مهاجرين من الدول الاسكندنافية.

انتصار للنزاهة: اعتراف ترامب يزيل "الظل" عن رواية السيناتور الديمقراطي التي تعرّضت للتشويه والإنكار المتواصل.

تحليل التداعيات السياسية والقانونية لتصريح الرئيس السابق

شهدت الساحة السياسية الأمريكية تحولاً درامياً هذا الأسبوع عندما أكد الرئيس السابق دونالد ترامب علناً استخدامه لعبارة "دول قذرة" (shithole countries) خلال اجتماع خاص حول الهجرة عام 2018.

 هذا الاعتراف، الذي جاء في خطاب ألقاه في بنسلفانيا، لم يكن مجرد إقرار بحدث مضى، بل كان بمثابة إغلاق لملف جدلي استمر لقرابة ثماني سنوات، مع تداعيات مهمة على مصداقية الأطراف المتنازعة.

اعتراف متأخر وتصديق لرواية دوربين

في عام 2018، أثارت العبارة ضجة دولية، وبعدها أصدر ترامب بيانات غامضة تميل إلى الإنكار، بينما نفى حلفاؤه الجمهوريون، بمن فيهم سيناتوران كانا حاضرين، سماعهم العبارة. في المقابل، أصر السيناتور الديمقراطي ديك دوربين على أن ترامب استخدم العبارة فعلاً.

ويُعدّ اعتراف ترامب بمثابة انتصار شخصي وسياسي لدوربين، الذي عاش لست سنوات تحت وطأة اتهامات غير مباشرة بأنه "ضلل الشعب الأمريكي" حول ما قاله الرئيس.

وقد استغل دوربين اللحظة التاريخية ليؤكد في مجلس الشيوخ: "لأنني عشت لست سنوات تحت ظل من يقولون إنني ضللت الشعب الأمريكي بشأن ما قاله الرئيس. لقد اعترف أمس بما قاله".

تثبيت الحقيقة في السجل الرسمي

لم يكتفِ دوربين بالتعبير عن ارتياحه الشخصي، بل اتخذ خطوة إجرائية حاسمة: الإصرار على إدخال اعتراف ترامب في السجل الرسمي (Congressional Record). هذا الإجراء يحقق هدفين رئيسيين:

1-توثيق الحقيقة: ضمن دوربين أن الرواية التي دافع عنها، والتي تتطابق مع ما تم تداوله عن طلب ترامب مهاجرين من الدول الاسكندنافية (النرويج والسويد والدنمارك) بدلاً من الصومال وهايتي، أصبحت موثقة رسمياً بلسان ترامب نفسه.

2-إزالة الظل: إزالة أي شكوك حول نزاهته الشخصية ومصداقيته كمسؤول منتخب، بعد أن تعرضت روايته للتشويه من قبل البيت الأبيض وحلفائه.

الدوافع السياسية للاعتراف

يُحلل المراقبون أن اعتراف ترامب العلني في هذا التوقيت لم يكن مجرد هفوة، بل يندرج ضمن استراتيجية انتخابية محسوبة:

• مخاطبة القاعدة: العبارة القاسية تعزز موقع ترامب لدى قاعدته الشعبية التي تؤيد أجندته المتشددة للهجرة. فقد أكد ترامب في خطابه أنه أعلن عن "وقف دائم لهجرة العالم الثالث" من أماكن وصفها بـ "الكارثية، القذرة... وموبوءة بالجريمة".

• تأكيد الأجندة: الإقرار بعبارة مثيرة للجدل يعيد التأكيد على التزامه بسياسة هجرة تعطي الأولوية لـ "الأشخاص اللطفاء" من دول معينة، مما يوضح توجهه في حال فوزه بالانتخابات القادمة.

في الختام، يمثل هذا الاعتراف نهاية لجدل طويل حول تفاصيل اجتماع مغلق، ولكنه يفتح فصلاً جديداً في المعركة السياسية حول الهجرة، حيث أصبح لدى خصوم ترامب الآن دليلاً لا يمكن إنكاره لتأكيد طبيعة خطابه السياسي.


 

