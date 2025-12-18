غياب صلاح ومفاجأة مرموش.. قائمة أغلى 10 لاعبين في بطولة أمم أفريقيا

تتوجه أنظار عشاق الكرة الأفريقية نحو المغرب المستضيفة للنسخة الـ 35 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويتصدر نجوم قارة أفريقيا المحترفين في أوروبا المشهد في المحفل القاري حيث يعول عليهم مواطنيهم لتحقيق اللقب القاري خلال المنافسات التي تبدأ يوم 21 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 18 يناير 2026.

وجاء أشرف حكيمي نجم منتخب المغرب وباريس سان جيرمان على رأس قائمة أبرز اللاعبين المشاركين في بطولة أمم أفريقيا باعتباره الأغلى من حيث القيمة التسويقية بـ 80 مليون يورو.

وظهر عمر مرموش نجم منتخب مصر وفريق مانشستر سيتي ضمن قائمة الأغلى في قارة أفريقيا محتلا المركز الرابع برصيد 65 مليون يورو فيما اختفة محمد صلاح نجم ليفربول عن قائمة أغلى 10 لاعبين

وجاء محمد صلاح في المركز الـ 21 ضمن قائمة الأغلى في بطولة أمم أفريقيا بـ 30 مليون يورو قيمة تسويقية.

قائمة أغلى 10 لاعبين في أمم أفريقيا

1- المغربي أشرف حكيمي : 80 مليون يورو

2- الكاميروني بريان مبيومو : 75 مليون يورو

3- النيجيري فيكتور أوسيمين :75 مليون يورو

4-المصري عمر مرموش :65 مليون يورو

5- الكاميروني كارلوس باليبا : 60 مليون يورو

6- السنغالي نيكولاس جاكسون :50 مليون يورو

7- الإيفواري أماد ديالو : 50 مليون يورو

8- السنغالي إليمان ندياي : 45 مليون يورو

9- الإيفواري عثمان دياموندي :45 مليون يورو

10 - النيجيري أديمولا لوكمان : 40 مليون يورو