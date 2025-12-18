قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ممثل الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث: الشراكات والإعلام ركيزتان لنجاح الإنذار المبكر عربيًا
ذكرى رحيل «ميكي ماووس» رائد الصحافة الساخرة والفن في مصر
أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 | فيديو
أسعار الدولار والعُملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الخميس.. فيديو
في ذكرى رحيل جمال إسماعيل.. عندما يتحدث الأداء بصوت الصدق
أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟
رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها
في ذكرى رحيل زهرة العلا.. 120 فيلمًا صنعت تاريخًا لا يُنسى من «رد قلبي» إلى «دعاء الكروان»
مقتل 3 أشخاص واندلاع نيران في سفينة شحن روسية إثر هجمات أوكرانية
مطالب بتعديل جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر بسبب "الهندسة والإنجليزي"
النشرة المرورية.. كثافات متحركة أعلى المحاور بالقاهرة والجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

لغز مثلث برمودا تحت المجهر العلمي .. ماذا يوجد تحت الجزيرة الغامضة؟

مثلث برمودا
مثلث برمودا
أمينة الدسوقي

في تطور علمي لافت، توصلت دراسة حديثة إلى كشف غير مسبوق تحت أرخبيل برمودا، قد يضع حداً لأحد أكثر الألغاز الجيولوجية إثارة للجدل، ويجيب عن سؤال طالما حير العلماء كيف بقيت الجزيرة مرتفعة فوق المحيط الأطلسي رغم توقف النشاط البركاني فيها منذ أكثر من 30 مليون سنة؟.

طبقة صخرية غير مسبوقة تحت قاع المحيط

الدراسة، التي أجرتها مؤسسة كارنيجي للعلوم بالتعاون مع جامعة ييل الأميركية، كشفت عن وجود طبقة صخرية هائلة بسماكة تصل إلى 20 كيلومتراً تحت قشرة المحيط، وهي سماكة لم تُسجل من قبل في أي منطقة أخرى على سطح الأرض.

وأوضح الدكتور ويليام فريزر، عالم الزلازل في مؤسسة كارنيجي، أن هذه الطبقة تمثل حالة استثنائية، إذ من المفترض علمياً أن يبدأ الوشاح الأرضي مباشرة بعد نهاية قشرة المحيط، غير أن برمودا تحتوي على طبقة إضافية داخل اللوح التكتوني الذي تستقر عليه الجزيرة.

"طوف صخري" يمنع الجزيرة من الغرق

بحسب التحليلات الجيوفيزيائية، فإن هذه الطبقة الصخرية أقل كثافة من الصخور المحيطة بها، ما يجعلها تعمل كـ"طوف صخري" يرفع قاع المحيط ويحافظ على بقاء الجزيرة فوق سطح الماء.

ويرجح الباحثون أن تكون هذه الطبقة قد تشكلت نتيجة تجمد صخور الوشاح أو الحمم البركانية خلال آخر ثوران شهدته المنطقة قبل نحو 30 إلى 35 مليون سنة ومع تجمدها، تحولت إلى هيكل صلب قادر على رفع قاع المحيط بأكثر من 500 متر.

رسم خريطة لباطن الأرض حتى عمق 50 كيلومتراً

اعتمد فريق البحث على تسجيلات زلزالية من محطة دائمة في برمودا لرصد الزلازل الكبرى حول العالم، ما أتاح لهم رسم صورة دقيقة لبنية الأرض حتى عمق 50 كيلومتراً، وكشف وجود هذه الطبقة الصخرية الفريدة التي لم تُلاحظ في أي جزيرة أخرى ضمن لوح تكتوني مماثل.

أصل جيولوجي مختلف عن الجزر البركانية المعروفة

من جانبها، أشارت عالمة الجيولوجيا سارة مازا من كلية سميث في ولاية ماساتشوستس إلى أن صخور برمودا تتميز بانخفاض مستويات السيليكا، ما يدل على أنها نشأت من صخور غنية بالكربون في أعماق الوشاح الأرضي.

وأضافت أن هذا الأصل الجيولوجي قد يعود إلى فترة تشكل قارة بانجيا قبل ما بين 900 و300 مليون سنة، وهو ما يجعل برمودا مختلفة جذرياً عن جزر بركانية تشكلت فوق بؤر حرارية نشطة مثل جزر هاواي.

من أسطورة مثلث برمودا إلى حقيقة علمية

لطالما ارتبط اسم برمودا بأسطورة "مثلث برمودا"، المنطقة الشهيرة بحوادث اختفاء السفن والطائرات بين برمودا وفلوريدا وبورتو ريكو، إلا أن الغموض الحقيقي بحسب العلماء كان في سبب استمرار ما يعرف بـ"الانتفاخ المحيطي" رغم انطفاء النشاط البركاني منذ ملايين السنين.

ويبدو أن الاكتشاف الجديد قدم التفسير العلمي الأكثر إقناعاً لهذا اللغز القديم.

خطوة نحو إعادة فهم تشكل الجزر

يخطط فريق البحث لتوسيع نطاق الدراسة إلى جزر أخرى حول العالم، لمعرفة ما إذا كانت هذه الظاهرة فريدة لبرمودا أم موجودة في مناطق أخرى لم تُدرس بعد.

ويقول الدكتور فريزر: "فهم البيئات الجيولوجية المتطرفة مثل برمودا يساعدنا على التمييز بين العمليات الطبيعية المعتادة وتلك الاستثنائية التي تشكل كوكب الأرض".

اكتشاف يعيد كتابة التاريخ الجيولوجي

يمثل هذا الاكتشاف محطة مفصلية في إعادة صياغة فهم العلماء لتكوّن الجزر البركانية، ويقدم رؤية جديدة حول القوى العميقة التي تعمل في باطن الأرض، وكيف يمكن لبنية صخرية خفية أن تحافظ على جزيرة كاملة صامدة عبر ملايين السنين.

مثلث برمودا لغز مثلث برمودا برمودا المحيط الأطلسي الجزر البركانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

حالة الطقس الخميس.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

نيفين مندور

نيفين مندور حياة مليئة بالدموع .. قصة فيحاء انتهت بمأساة

نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو

نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو: رفضنا اتخاذ إجراءات قانونية

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة

في يناير 2026.. الحكومة تصرف 1500 منحة لهذه الفئات

المستشار محمد الحمصاني

مُتحدث مجلس الوزراء: الحكومة تعمل على التصدي لأي زيادات غير مبررة في الأسعار.. والدولة لديها خطة لزيادة الأجور|تفاصيل

ChatGPT

تسريب ضخم لمحادثات ChatGPT.. بيع محادثات 8 ملايين مستخدم لمزودي البيانات

نورهان

آلام متتالية.. نورهان شعيب تعلن تعرضها لـ وعكة صحية بالمغرب

سيد عبدالحفيظ

صدى البلد يكشف خطة الأهلي لدعم فريق الكرة في ميركاتو الشتاء

ترشيحاتنا

اجتماع المجلس التنفيذي بأسيوط

محافظ أسيوط: حسم ملفات التقنين والمتغيرات المكانية وتسريع وتيرة المشروعات التنموية بالمراكز والقرى

محافظ بني سويف

تعرف على تكليفات وقرارات محافظ بني سويف في اللقاء الأسبوعي مع المواطنين

محافظ قنا

محافظ قنا يعزي أسر ضحايا حادث الميكروباص الغارق بترعة الجبلاو

بالصور

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

جداول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحي

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.
طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.
طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.
طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.
طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.

فيديو

نفين مندور

بعد وفاة نيفين مندور في منزلها .. الأسرة تكشف ملابسات الحادث

أزمة فريال يوسف ونادية الجندي

فنانة فاشلة.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل اتهام فريال يوسف لنادية الجندي بالسب والتشهير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد