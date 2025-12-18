انسحاب هشام الزهيري مرشح حزب حماة وطن بدائرة طوخ وقها من جولة الإعادة للانتخابات

أعلن هشام الزهيري، مرشح مجلس النواب عن دائرة طوخ وقها عن حزب حماة الوطن بمحافظة القليوبية، اليوم، انسحابه رسميًا من جولة الإعادة بالعملية الانتخابية، مؤكدًا أنه خارج السباق الانتخابي لكنه مستمر في خدمة أهالي الدائرة.



جاء ذلك خلال فيديو بثه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وقال إنه فوجئ منذ صباح اليوم بحشد المواطنين أمام اللجان الانتخابية، ووجود عدد من المخالفات الانتخابية.



وأوضح أنه على مدار خمس سنوات كان يعمل في خدمة أهالي الدائرة، مشيرًا إلى أن إجمالي الأصوات في الجولة الأولى بلغ 63 ألف صوت موزعة على 11 مرشحًا، بينما وصلت حصيلة الأصوات في جولة الإعادة إلى 48 ألف صوت للمرشح الأول فقط من بين 4 مرشحين، متسائلًا عن أسباب هذا الفارق.



وأشار الزهيري إلى وجود مخالفات جسيمة، مؤكدًا أنه قام بالإبلاغ عن هذه الخروقات.

وأكد الزهيري أنه مستمر في خدمة أهالي طوخ وقها رغم انسحابه من الانتخابات، لكنه رفض – على حد وصفه – الوصول إلى البرلمان بطريق غير خروج الأهالى وانتخابه بطريقة مشرفة دون تجاوزات.