بلاش نسخن الأرز أكثر من مرة.. تحذير عاجل من استشاري بكتيريا

قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية، إن تناول الحليب في الصباح لا يسبب مشكلات، لكن الأشخاص التي تشعر بأي تعب من الممكن ناول كميات قليلة.

وأضافت عبد الوهاب خلال مداخلةهاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن التناول الصحي للفاكهة يكون قبل الأكل بـ 20 دقيقة، وأن تناول الفاكهة يساهم في خفض الوزن إذا تم تناولها قبل الأكل.

وطالبت بالتخفيف من الفاكهة التي تحتوى على نسب كبيرة من السكر وأوضحت أن الفاكهة قد يتم تناولها بعد الأكل بساعتين، أيضًا،وأن تناولها بشكل كامل أفضل من العصير.

تسخين الأرز أكثر من مرة

وحذرت من تسخين الأرز أكثر من مرة، مطالبة المواطنين بعمل الأرز على قدر الأمكان، وأيضًا الملوخية تكون جاذبة للبكتيريا ولذلك ننصح بعمل الوجبات على قدر الوجبة.

وطالبت بمنع المواد الحفظة، وأنه من الممكن أن يتم تناول وجبة الانشون مرة واحدة كل 10 أيام.