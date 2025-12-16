سلامة الغذاء: الشائعات عن السلع تستهدف هز ثقة المستهلك وضرب الاقتصاد

قال الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن الشائعات التي يتم تداولها مؤخرًا بشأن بعض المنتجات الغذائية، مثل الادعاءات المتعلقة بالحمير أو الدواجن أو البيض، وكذلك غش العسل وزيت الزيتون والمياه، تفتقر إلى الأسس العلمية، وغالبًا ما تكون مبنية على وقائع فردية أو معلومات غير دقيقة.



وأوضح "الهوبي" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، أن الشائعات المرتبطة بالغذاء تتكرر بشكل مستمر، مشيرًا إلى مثال شائعة حقن الدواجن البيضاء بالهرمونات لزيادة حجمها، رغم أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض، ما ينفي الحاجة إلى مثل هذه الممارسات.

وأضاف أن بعض الشائعات، مثل تلك التي أُثيرت حول مزارع الاستزراع السمكي، لا تستهدف منتجًا بعينه كالبطاطس أو الأسماك، بقدر ما تهدف إلى هز ثقة المستهلك في المنتج الوطني وفي الجهات الرقابية المسؤولة عن ضمان مأمونيته، فضلًا عن توجيه رسائل سلبية للأسواق الخارجية والمستوردين.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن إجمالي صادرات مصر من المنتجات الغذائية والزراعية يبلغ نحو 11 مليار دولار، مع توقعات بزيادة تتراوح بين 15 و18%، مؤكدًا أن هذا القطاع الحيوي أصبح مستهدفًا بنشر معلومات مغلوطة بقصد الإضرار بالاقتصاد المصري.

وأكد أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تمتلك منظومة متكاملة لرصد أي أخبار أو شائعات تتعلق بالغذاء، بالتنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، نظرًا لكون هذا القطاع الضخم يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالزراعة والصناعة والأمن الغذائي.