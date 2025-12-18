الصين تؤكد دعمها لجميع الدول في الدفاع عن سيادتها وكرامتها الوطنية

أدانت وزارة الخارجية الصينية كل تحركات التنمر الأحادية الجانب التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحق دولة فنزويلا .

جاء ذلك في إتصال هاتفي جمع بين وزير الخارجية الصيني ونظيره الفنزويلي.

كما أعربت الخارجية الصينية عن دعمها لجميع الدول في الدفاع عن سيادتها وكرامتها الوطنية.

وشدد وزير الخارجية الصيني في اتصاله مع نظيره الفنزويلي على الثقة والدعم المتبادلان تقليد في العلاقات الثنائية.

كما اكد وزير الخارجية الصيني على أن الصين وفنزويلا شريكان استراتيجيان.

كما أدانت الخارجية الصينية بشدة صفقة الأسلحة الأمريكية لتايوان ، مشددة على أنها لن تجلب إلا مزيدا من العداء وعدم الاستقرار في المنطقة.