قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد ومكان عزاء فكري عبد الحميد شبيه عادل إمام
عمرو أديب عن محاربة إسرائيل: خليك حكيم وثق إن الرئيس هياخد القرار الصح
أسعار 30 سلعة تموينية مخفضة ضمن مقررات دعم سبتمبر 2025
المغرب يحجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026
إبراهيم نجم من البرازيل: أي جماعة تتبنى الإرهاب مخالفة للشرع
تعليق مثير من فتحي سند على فوز منتخب مصر وموقف مباراة بوركينا فاسو
ترامب : سيتم إسقاط الطائرات الفنزويلية إذا عرّضت أمريكا للخطر
أحمد حسن: فوز منتخب مصر على إثيوبيا خطوة على كأس العالم
سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 6-9-2025
ترامب : إذا لم تقم حماس بإطلاق سراح الرهائن فسيكون الأمر سيئا
موعد مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو القادمة بتصفيات كأس العالم
زينة طارق تتوج بالميدالية الذهبية في المستوى الأول ببطولة كأس مصر للجمباز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الكشف عن أحدث إصدار من بوفوري.. مظهر رياضي وقوة هائلة| صور

 بوفوري CS8
 بوفوري CS8
صبري طلبه

كشفت بوفوري الأسترالية الماليزية عن أحدث إصداراتها في عالم السيارات، وهي النسخة الرياضية التي تحمل اللقب CS8، والتي تأتي بمظهر يجمع بين الطابع الرياضي ومفهوم الكوبيه، مع باقة من التجهيزات المميزة والأداء القوي.

مواصفات بوفوري CS8

تعتمد بوفوري CS8 على محرك ثماني الاسطوانات V8، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 475 حصانًا، بالإضافة إلى محرك اخر سعة 3600 سي سي، إما متنفس طبيعي بقوة 320 حصانًا، أو سوبر تشارج بقوة 455 حصانًا، إلى جانب خيار اخر بقوة 550 حصانًا، سعة 3000 سي سي، 6 سلندر.

 بوفوري CS8

زودت السيارة بوفوري CS8 بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 نقلات، مع تقنية الدفع الخلفي، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 330 كم/ساعة، وتتسارع النسخة الاقوى تجهيزًا من 0 إلى 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 3 ثواني، حيث زودت بمحرك سعة 6400 سي سي، بقوة 810 حصانًا، وعزم دوران 810 حصانًا.

 بوفوري CS8

تأتي السيارة بوفوري CS8 بمجموعة من التجهيزات ابرزها، شاشة لعرض المعلومات والترفيه قياسها 13.6 بوصة، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، مكيف هواء أوتوماتيك، بالإضافة إلى جنوط رياضية وقاعدة عجلات بطول إجمالي يبلغ 4.568 مم.

 بوفوري CS8

تصميم السيارة الخارجي يمنحها طابع رياضي مميز، حيث ظهرت السيارة بمقدمة حادة الشكل، وتحديدًا ناحية المصابيح الأمامية التي تتسم بالشراسة، بالإضافة إلى مفهوم ثنائي الأبواب، سبويلر خلفي، شبكات متعددة الفتحات الهوائية، مصابيح ضباب، منظومة عادم مزدوجة.

 بوفوري CS8

سعر السيارة بوفوري CS8 عالميًا 

تنطلق السيارة بوفوري CS8 بسعر يبدأ من 2.188 مليون رينجيت ماليزي، أي ما يعادل 517,000 دولار أمريكي.

بوفوري بوفوري CS8 مواصفات بوفوري CS8 سعر السيارة بوفوري CS8 سعر بوفوري CS8

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

سارة خليفة

اعترافات قضية سارة خليفة.. سر سفر عامل من الإمارات لـمصر 3 مرات أسبوعيا

منتخب مصر

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026

التوقيت الشتوي

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تنسيق الدبلومات الفنية

96.9 % للهندسة و89.6% للتجارة وبشري سارة للفني الصحي.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

مباراة منتخب مصر وإثيوبيا

معلق مباراة مصر وإثيوبيا والقناة الناقلة في تصفيات كأس العالم 2026

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يطمئن المصريين: رسائل قوية لمواجهة التحديات

تنسيق الجامعات 2025

59.9 %تكنولوجيا الصناعةوالطاقةو50%تربية و56.3%خدمة اجتماعية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

ترشيحاتنا

رئيس جامعة حلوان

توصيات رئيس جامعة حلوان خلال مؤتمر الألكسو الرابع عشر لوزراء التربية والتعليم العرب

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

دعم عمالي قوي للقيادة السياسية بعد تصريحات نتنياهو الاستفزازية

شعار ورشتا العمل

ورشتا عمل عن الملكية الفكرية والحرية الشخصية في عصر الذكاء الاصطناعي عبر منصة EgTAP

بالصور

برج الحوت حظك اليوم السبت 6 سبتمبر..كن واقعيًا في توقعاتك

برج الحوت حظك اليوم السبت 6 سبتمبر 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 6 سبتمبر 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 6 سبتمبر 2025

برج الدلو حظك اليوم السبت 6 سبتمبر.. الاستماع لا يُنقص من قوتك

برج الدلو حظك اليوم السبت 6 سبتمبر
برج الدلو حظك اليوم السبت 6 سبتمبر
برج الدلو حظك اليوم السبت 6 سبتمبر

برج الجدي حظك اليوم السبت 6 سبتمبر...استمتع بالهدوء ورتب أولوياتك

برج الجدي حظك اليوم السبت 6 سبتمبر
برج الجدي حظك اليوم السبت 6 سبتمبر
برج الجدي حظك اليوم السبت 6 سبتمبر

برج القوس حظك اليوم السبت 6 سبتمبر..المغامرة جميلة وتحمل العواقب

برج القوس حظك اليوم السبت 6 سبتمبر
برج القوس حظك اليوم السبت 6 سبتمبر
برج القوس حظك اليوم السبت 6 سبتمبر

فيديو

فنانات لجأن لتجميد البويضات

منهن أسيل عمران وناهد السباعي .. فنانات لجأن لتجميد البويضات لهذا السبب

ضوء البحر

​البحر اللي بينور حقيقة ولا خيال؟ لغز حير العلماء 400 سنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد