الكشف عن أحدث إصدار من بوفوري.. مظهر رياضي وقوة هائلة| صور

كشفت بوفوري الأسترالية الماليزية عن أحدث إصداراتها في عالم السيارات، وهي النسخة الرياضية التي تحمل اللقب CS8، والتي تأتي بمظهر يجمع بين الطابع الرياضي ومفهوم الكوبيه، مع باقة من التجهيزات المميزة والأداء القوي.

مواصفات بوفوري CS8

تعتمد بوفوري CS8 على محرك ثماني الاسطوانات V8، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 475 حصانًا، بالإضافة إلى محرك اخر سعة 3600 سي سي، إما متنفس طبيعي بقوة 320 حصانًا، أو سوبر تشارج بقوة 455 حصانًا، إلى جانب خيار اخر بقوة 550 حصانًا، سعة 3000 سي سي، 6 سلندر.

بوفوري CS8

زودت السيارة بوفوري CS8 بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 نقلات، مع تقنية الدفع الخلفي، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 330 كم/ساعة، وتتسارع النسخة الاقوى تجهيزًا من 0 إلى 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 3 ثواني، حيث زودت بمحرك سعة 6400 سي سي، بقوة 810 حصانًا، وعزم دوران 810 حصانًا.

بوفوري CS8

تأتي السيارة بوفوري CS8 بمجموعة من التجهيزات ابرزها، شاشة لعرض المعلومات والترفيه قياسها 13.6 بوصة، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، مكيف هواء أوتوماتيك، بالإضافة إلى جنوط رياضية وقاعدة عجلات بطول إجمالي يبلغ 4.568 مم.

بوفوري CS8

تصميم السيارة الخارجي يمنحها طابع رياضي مميز، حيث ظهرت السيارة بمقدمة حادة الشكل، وتحديدًا ناحية المصابيح الأمامية التي تتسم بالشراسة، بالإضافة إلى مفهوم ثنائي الأبواب، سبويلر خلفي، شبكات متعددة الفتحات الهوائية، مصابيح ضباب، منظومة عادم مزدوجة.

بوفوري CS8

سعر السيارة بوفوري CS8 عالميًا

تنطلق السيارة بوفوري CS8 بسعر يبدأ من 2.188 مليون رينجيت ماليزي، أي ما يعادل 517,000 دولار أمريكي.