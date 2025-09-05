قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السلفادور تسجل خامس إصابة بشرية بـ"الدودة الحفار".. وتحذيرات من تحولها إلى وباء وطني
طفل العظم الزجاجي.. يحارب المرض بالشعر والتعليق الرياضي
واشنطن تفرض عقوبات على منظمات حقوقية فلسطينية لدعم الجنائية الدولية ضد إسرائيل
صور فتاة في أوضاع مخلة وجارها يهددها بالفيديو.. وهذه عقوبة الابتزاز الإلكتروني
معجزات الصلاة على النبي يوم المولد النبوي.. داوم عليها تغير حياتك
سعر أقل دولار اليوم 5-9-2025
سحر وشعوذة وجن.. التحفظ على فيديوهات خالد ابن جلال دجال فيسبوك
تونس تكتسح ليبيريا بثلاثية نظيفة في تصفيات المونديال
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب شمال باكستان
مدفيديف: روسيا ستعوّض أصولها المجمدة في الغرب بالسيطرة على أراضٍ أوكرانية جديدة
سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 5-9-2025
الكشف عن سوزوكي فيكتوريس 2025 .. هايبرد بتصميم رياضي | صور

صبري طلبه

كشفت سوزوكي عن سياراتها الجديدة فيكتوريس، والتي تنطلق داخل السوق الهندي، ضمن الاصدارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، لتعزز من تواجدها وسط هذه الفئة، بين موديلات 2025.

مواصفات سوزوكي فيكتوريس 2025

تعتمد سوزوكي فيكتوريس 2025 على محرك بنزين مع نظام MildHybrid، حيث تستمد قوتها من محرك 1500 سي سي، مدعومة بمحرك كهربائي، بإجمالي 114 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 141 نيوتن متر، مع ناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك، وبتقنية الجر الرباعي للعجلات.

ابرز تجهيزات سوزوكي فيكتوريس 2025

ترتكز السيارة سوزوكي فيكتوريس 2025 على جنوط رياضية قياسها 17 بوصة، وتأتي بمصابيح أمامية حادة الشكل بإضاءة LED LIGHT، بالإضافة إلى شريط ضوئي بالناحية الخلفية، إلى جانب سبويلر رياضي مثبت أعلى ناحية الزجاج.

زودت السيارة سوزوكي فيكتوريس 2025 بمصد رياضي مدعومة بإضاءة نهارية، اقطاب نحيفة على جانبي السقف، مرايات كهربائية مزودة بإشارات ضوئية، دعامات ناحية العجلات تتصل بالصادم الأمامي والخلفي، بالإضافة إلى عواكس ضوئية خلفية.

تأتي السيارة سوزوكي فيكتوريس 2025 بسقف بانوراما، إضاءة محيطة تتكون من 64 لونًا، وشاشة تعمل باللمس يبلغ قياسها 10.1 بوصة تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، نظام صوتي ترفيهي من Harman و Dolby Atmos، بلوتوث، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

تحتوي السيارة سوزوكي فيكتوريس 2025 فرامل يد كهربائية، مقاعد ذات تحكم كهربائي، كاميرا 360 درجة، بالإضافة إلى وسائد هوائية للحماية من الصدمات تتضمن الناحية الأمامية والجانبية، مع تقنيات مانع الانغلاق، وتحديد المسار.

