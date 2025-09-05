الكشف عن سوزوكي فيكتوريس 2025 .. هايبرد بتصميم رياضي | صور

كشفت سوزوكي عن سياراتها الجديدة فيكتوريس، والتي تنطلق داخل السوق الهندي، ضمن الاصدارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، لتعزز من تواجدها وسط هذه الفئة، بين موديلات 2025.

تعتمد سوزوكي فيكتوريس 2025 على محرك بنزين مع نظام MildHybrid، حيث تستمد قوتها من محرك 1500 سي سي، مدعومة بمحرك كهربائي، بإجمالي 114 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 141 نيوتن متر، مع ناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك، وبتقنية الجر الرباعي للعجلات.

ترتكز السيارة سوزوكي فيكتوريس 2025 على جنوط رياضية قياسها 17 بوصة، وتأتي بمصابيح أمامية حادة الشكل بإضاءة LED LIGHT، بالإضافة إلى شريط ضوئي بالناحية الخلفية، إلى جانب سبويلر رياضي مثبت أعلى ناحية الزجاج.

زودت السيارة سوزوكي فيكتوريس 2025 بمصد رياضي مدعومة بإضاءة نهارية، اقطاب نحيفة على جانبي السقف، مرايات كهربائية مزودة بإشارات ضوئية، دعامات ناحية العجلات تتصل بالصادم الأمامي والخلفي، بالإضافة إلى عواكس ضوئية خلفية.

تأتي السيارة سوزوكي فيكتوريس 2025 بسقف بانوراما، إضاءة محيطة تتكون من 64 لونًا، وشاشة تعمل باللمس يبلغ قياسها 10.1 بوصة تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، نظام صوتي ترفيهي من Harman و Dolby Atmos، بلوتوث، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

تحتوي السيارة سوزوكي فيكتوريس 2025 فرامل يد كهربائية، مقاعد ذات تحكم كهربائي، كاميرا 360 درجة، بالإضافة إلى وسائد هوائية للحماية من الصدمات تتضمن الناحية الأمامية والجانبية، مع تقنيات مانع الانغلاق، وتحديد المسار.