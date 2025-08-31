لوحة فنية.. أغرب ظهور لسيارة BMW i7 الفئة السابعة| بالصور

ظهرت السيارة BMW i7 الكهربائية، بتعديل جديد وغريب عن هذه النسخة، بعد أن تحولت إلى تصميم أقرب إلى الوحة الفنية، وذلك بعد لمسات الفنان الكوري لي كون يونج، الذي أضاف إليها حزمة من اللمسات الخارجية والألوان المبهرة.

استخدم لي كون يونج البالغ من العمر 83 عامًا، الألوان الحمراء المبهرة، بالإضافة إلى رسوم النصف وجه، مع تشكيلات فنية اخرى تعتمد على المثلثات والتداخل الفني، بالإضافة إلى رموز القلوب والافرع النباتية ذات اللون الخضراء، مع خطوط لونية وكان السيارة باتت قريبة للوحة الفنية الكبيرة.

سوف تعرض السيارة في سيول الكورية، ضمن احتفالات BMW العالمية بمرور 50 عاماً على إطلاق مشروع BMW Art Cars، بإلضافة إلى عرض عدد 18 نموذجاً مصغراً من سيارات بي إم دابليو، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر القادم.

لم تتغير ملامح القوة الخاصة بهذه السيارة، ولكن التغيير الاكبر حصل عليه الهيكل الخارجي للسيارة، بينما مازالت تتمتع بقدراتها الفنية الشهيرة، والتي نستعرضها في السطور التالية.

محرك: تستمد السيارة قوتها من محرك بقوة 544 حصانًا، و745 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك.

التسارع: تستغرق السيارة مدة زمنية قدرها 4.7 ثانية فقط، للانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

أبعاد السيارة BMW i7

تأتي السيارة BMW i7 بأبعاد خارجية بلغت 5391 مم للطول الكلي، و1950 مم للعرض الكلي، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1544 مم، و135 مم للخلوص الارضي، مع قاعدة عجلات بنسبة طول بلغت 3215 مم.