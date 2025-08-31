قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مساعٍ لإحياء نظام عالمي مُتعدّد الأقطاب| الرئيس الروسي يصل الصين للمشاركة بقمة «شنغهاي»
بقاؤه فشل للإدارة.. أحمد بلال يفتح النار: لاعبو الأهلي أسوأ من «ريبيرو»
بعد سقوط الأهلي أمام بيراميدز.. «الغندور» يكشف مفاجآت في هوية المدرب الجديد
انخفاض جديد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأحد
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 31-8-2025
بعد مباراة بيراميدز.. أحمد بلال: ريبيرو لابد أن يُعاقب بتهمة «الغباء الكروي»
إزالة الحواجز من أمام مقر السفارة البريطانية بجاردن سيتي
نقمة على الأهلي ولابد من رحيله .. أحمد بلال يفتح النار على ريبيرو
مستعجلين ليه؟.. ميرنا وليد ترد على شائعة وفاتها وتؤكد: بناتي أهم حاجة في حياتي |فيديو
طرق استخراج فيش جنائي جديد «أون لاين» .. اعرف الخطوات والرسوم
سعر أعلي عيار ذهب اليوم 31-8-2025
بعد هزيمة بيراميدز.. «أبومسلم» ينتقد الأهلي: فقد هويته الهجومية.. وريبيرو لا يصلح|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لوحة فنية.. أغرب ظهور لسيارة BMW i7 الفئة السابعة| بالصور

BMW i7 بلمسات فنية
BMW i7 بلمسات فنية
صبري طلبه

ظهرت السيارة BMW i7 الكهربائية، بتعديل جديد وغريب عن هذه النسخة، بعد أن تحولت إلى تصميم أقرب إلى الوحة الفنية، وذلك بعد لمسات الفنان الكوري لي كون يونج، الذي أضاف إليها حزمة من اللمسات الخارجية والألوان المبهرة.

BMW i7 بلمسات فنية

سيارة BMW i7 بلمسات فنية كورية

استخدم لي كون يونج البالغ من العمر 83 عامًا، الألوان الحمراء المبهرة، بالإضافة إلى رسوم النصف وجه، مع تشكيلات فنية اخرى تعتمد على المثلثات والتداخل الفني، بالإضافة إلى رموز القلوب والافرع النباتية ذات اللون الخضراء، مع خطوط لونية وكان السيارة باتت قريبة للوحة الفنية الكبيرة. 

BMW i7 بلمسات فنية

سوف تعرض السيارة في سيول الكورية، ضمن احتفالات BMW العالمية بمرور 50 عاماً على إطلاق مشروع BMW Art Cars، بإلضافة إلى عرض عدد 18 نموذجاً مصغراً من سيارات بي إم دابليو، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر القادم.

BMW i7 بلمسات فنية

لم تتغير ملامح القوة الخاصة بهذه السيارة، ولكن التغيير الاكبر حصل عليه الهيكل الخارجي للسيارة، بينما مازالت تتمتع بقدراتها الفنية الشهيرة، والتي نستعرضها في السطور التالية.

BMW i7 بلمسات فنية

محرك: تستمد السيارة قوتها من محرك بقوة 544 حصانًا، و745 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك.

التسارع: تستغرق السيارة مدة زمنية قدرها 4.7 ثانية فقط، للانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

BMW i7 بلمسات فنية

أبعاد السيارة BMW i7

تأتي السيارة BMW i7 بأبعاد خارجية بلغت 5391 مم للطول الكلي، و1950 مم للعرض الكلي، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1544 مم، و135 مم للخلوص الارضي، مع قاعدة عجلات بنسبة طول بلغت 3215 مم.

BMW BMW I7 سيارة BMW i7 سيارة BMW i7 المعدلة BMW i7 الكهربائية BMW i7 الكهربائية بلمسات فنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

الفنانة علا غانم وطليقها

القبض على رجل الأعمال طليق الفنانة عُلا غانم من منزله .. لهذا السبب

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالنسبة المئوية.. الكليات المتاحة وشروط القبول

قطار مطروح

مطب هوائي.. مفاجأة مدوية عن سبب انقلاب عربات قطار مطروح

ريبيرو

إعلامي يكشف مفاجأة في الشرط الجزائي بعقد «ريبيرو» مع الأهلي

طليقة شاب تشوه وجه خطيبته قبل الزفاف

مأساة في مصر القديمة.. سيدة تعتدي على عروس طليقها وتشوّه وجهها قبل الزفاف بأيام

خوسيه ريبيرو

بعد الخسارة من بيراميدز.. اجتماع طارئ في الأهلي لحسم مصير ريبيرو

ترشيحاتنا

حبس

في سرقة شباك سلم .. تجديد حبس عاطل بالمقطم

أموال

قرار ضد 4 أشخاص بتهمة سرقة 5 ملايين جنيه من شركة في السلام

المتهمين

ضبط عاطل وتاجر خردة في واقعة سرقة لوحات معدنية للسيارات| فيديو

بالصور

أشهى حلويات المولد النبوي .. طريقة عمل الشكلمة

الشكلمة
الشكلمة
الشكلمة

كتائب القسام تؤكد استشهاد الرجل الأول في قيادتها العسكرية |صور

قائد اركان المقاومة
قائد اركان المقاومة
قائد اركان المقاومة

كيفية التغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية

كيفية تتغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية؟
كيفية تتغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية؟
كيفية تتغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية؟

روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار

روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار
روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار
روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار

فيديو

إسراء عروسه حلوان

مكنتش بتعمل فيلر .. شقيق إسراء عروس حلوان يكشف مفاجآت في وفاتها

علياء قمرون

بتكسب 10 آلاف جنيه من بيع المناديل .. أقوال صادمة من علياء قمرون أمام النيابة

سما المصرى

ياريت كل البنات تتحجب.. سما المصري تفاجئ الجميع: الحجاب زوّد عروض الجواز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

المزيد