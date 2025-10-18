قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب
هل يسمح بالجهر قليلاً في الصلاة السرية لمنع السرحان؟.. أمين الفتوى يرد
المدير الفني الجديد للأهلي يعقد محاضرة فنية للاعبين قبل مواجهة إيجل نوار
وزارة الدفاع الألمانية تحضر لإرسال قوة صغيرة إلى غزة
زلزال يضرب تايوان بدرجة 5.3 على مقياس ريختر
نواب مجلس الشيوخ 2025 يواصلون أداء اليمين الدستورية| بث مباشر
طرح 785 وحدة سكنية في العاصمة الإدارية والعلمين.. ما موعد الحجز؟
رئيس شعبة المخابز يتوقع زيادة في أسعار العيش الفينو خلال الأسابيع المقبلة
ارتفاع أسعار البنزين والسولار.. هل يؤثر على ثمن الخضروات والفاكهة بالأسواق؟
مجلس الشيوخ يفتتح دورته برئاسة "أبو العلا" و"نصير وخالد" معاونين
أسرار المقبرة المعلقة ومقبرة زوجات تحتمس الثالث الأجنبيات بالاقصر| تفاصيل
انتظروا عودة سيرك الدراويش.. محسن صالح يروي تفاصيل تدريب الإسماعيلي
أخبار العالم

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

محمد على

يحضر متظاهرون للاحتشاد في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، اليوم السبت، للاحتجاج على سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدفاع عن الديمقراطية.

تأتي المظاهرات المنتظرة استجابة لدعوة أطلقتها حركة “لا ملوك” التي تعد تحالف رافض لترامب يضم نحو 100 منظمة.

تعد المظاهرات هي الثانية والأكبر احتجاجيًا منذ منتصف يونيو، حين خرج ملايين الأمريكيين في مظاهرات مماثلة، في أكبر حراك ضد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير.

وبحسب منظمي الاحتجاجات، من المتوقع تنظيم أكثر من 2600 تجمع سلمي في المدن الكبرى مثل نيويورك، سان فرانسيسكو، شيكاجو وأتلانتا، إضافة إلى فعاليات في مدن كندية مثل تورونتو وفانكوفر وأوتاوا.

اتهمت ليا جرينبيرج، المؤسسة المشاركة لمجموعة إنديفيزيبل، إدارة ترامب بانتهاج أسلوب سلطوي كلاسيكي يتضمن الترهيب، والتشهير، والكذب، مؤكدة أن المتظاهرين لن يخضعوا للترهيب.

جرينبيرج ملايين الأمريكيين ضد ترامب مظاهرات حاشدة أمريكا

أسعار الذهب اليوم السبت 18-10-2025

محمد صلاح في خطر بسبب قرار الدوري الإنجليزي الجديد.. ماذا حدث؟

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 18-10-2025

مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟

أمك .. سكرتيرة ترامب تجيب على سؤال صحفي أمريكي "من إختار بودابست ؟"

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

أم فلسطينينة تحتضن طفلها الذي يعاني من جوع قاتل

باريس ولندن يتشاوران لصياغة قرار أممي لإرسال قوات لغزة

مدان بالإباحية والسرقة.. ترامب يخفف الحكم بحق نائب كونجرس

روسيا تعلن مقتـ.ل أكثر من 1500 جندي أوكراني خلال 24 ساعة

إطلالة جويل مردينيان تخطف الأنظار في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي

لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة.. محافظ الشرقية يتفقد مواقف سيارات الأجرة

بورش تحصل على براءة اختراع لمحرك W12 مجنون

شركة شهيرة تسجل 120 عملية استدعاء بسبب عيوب سياراتها

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

