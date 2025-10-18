قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة الدفاع الألمانية تحضر لإرسال قوة صغيرة إلى غزة

محمد على

أعلنت وزارة الدفاع في برلين أن الجيش الألماني سوف يرسل ثلاثة جنود إلى جنوب الأراضي المحتلة، في إطار مراقبة عملية السلام في غزة.

وذكرت الوزارة أنه سيجرى خلال الأسبوع المقبل إرسال ضابطين من هيئة الأركان، بالإضافة إلى برجيدير جنرال في المرحلة الأولى، مشيرة إلى أن العسكريين الثلاثة سيعملون جميعا بزيهم العسكري ولكن دون أسلحة، وذلك داخل مركز التنسيق المدني-العسكري، الذي تقوده الولايات المتحدة.

وفقا لتقارير إعلامية أمريكية، فإن المركز هو وحدة عسكرية قيد الإنشاء، وسوف يتمركز في الجنوب بالقرب من قطاع غزة. 

وفقا لوزارة الدفاع الألمانية، تشمل مهمة المركز مراقبة وقف إطلاق النار لإسرائيل، وإزالة مخلفات الحرب، وتنسيق المساعدات الإنسانية.

وقالت الوزارة: “يتولى المركز تنسيق دمج وتدريب وتقديم الدعم اللوجستي للقوة الدولية المقترحة لاستقرار الأوضاع في قطاع غزة”.

ستعمل القوة الدولية للاستقرار، بعدما نصت عليها خطة السلام المكونة من 20 بندا، والتي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 ووفقا لمستشار أمريكي رفيع المستوى، أبدت دول عدة، من بينها إندونيسيا، استعدادها للمشاركة في هذه القوة.

وأوضحت وزارة الدفاع الألمانية أن الوحدة بدأت عملها بالفعل، وأن إرسال جنود ألمان إليها لا يحتاج إلى تفويض خاص من البرلمان، نظرا لعدم مشاركتهم في أي عمليات قتالية مباشرة. 

وأضافت الوزارة في بيان: “شركاؤنا أيضا تعهدوا بالمشاركة في مركز التنسيق”.

