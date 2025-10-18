قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

زلزال يضرب تايوان بدرجة 5.3 على مقياس ريختر

محمد على

وقع زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، قبالة الساحل الشرقي لتايوان، اليوم، بعمق 14 كيلو مترا، دون ورود انباء فورية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء زلزال تايوان.

حول تفاصيل زلزال تايوان، فكشفت الإدارة المركزية للأرصاد الجوية في جزيرة تايوان أن الزلزال وقع في الساعة 10:04 صباحًا بالتوقيت المحلي على بعد 56 كيلومترًا شرق مقاطعة هوالين.

من جانبها، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيانات نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، إن قوة زلزال تايوان بلغت 5 درجات على مقياس ريختر، مشيرة إلى أن عمق الزلزال بلغ 40 كيلو مترا.

وأضافت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، التي نشرت صورا عبر موقعها الإلكتروني لبؤرة زلزال تايوان، أن البؤرة وقعت على مسافة 58 كيلو مترا بين الشرق والشمال الشرقي من مدينة هوالين بتايوان

في أبريل 2024، ضرب زلزال قوي بلغت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر، قبالة ساحل مقاطعة هوالين، الواقعة شرق تايوان، وأسفر الزلزال عن مقتل 12 شخصًا على الأقل.

زلزال تايوان المسح الجيولوجي الأمريكية تايوان زلزال اليوم

