لم يستقبله أحد.. زيلينسكي يعقد مؤتمرا صحفيا خارج البيت الأبيض

في عدم مراعاة للتقاليد البرتوكولية، حدث للرئيس الأوكراني موقفا محرجا، حيث أظهرت صورة منتشرة أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عقد مؤتمره الصحفي خارج سياج البيت الأبيض ، وليس على أرضه بعد الاجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وعقد زيلينسكي، المؤتمر الصحفي في حديقة عامة خارج البيت الأبيض.

وحسب الصور، كانت الحديقة مغلقة أمام العامة، ولم يحضرها سوى الصحفيين ورجال الأمن.

وأفادت التقارير، بأنه لم يستقبل أحد من الإدارة الأمريكية زيلينسكي لدى وصوله إلى واشنطن.

وأقام في دار ضيافة قرب البيت الأبيض، لكن لقاءه مع ترامب بدأ متأخرًا، حيث لم يكن الرئيس الأمريكي مستعجلا لاختتام الاجتماع الذي سبقه.



وأمضى زيلينسكي، أقل من ساعتين ونصف في المقر الرئاسي الأمريكي ثم تحدث مع الصحفيين.

وأفاد موقع "أكسيوس" الصحفي الأمريكي، بأن ترامب أبلغ زيلينسكي خلال الاجتماع، أن واشنطن لا تنوي توريد صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا على الأقل في الوقت الحالي.

كما قال الرئيس الأمريكي لزيلينسكي ، إن الوقت قد حان للدخول في صفقة وإنهاء النزاع في أوكرانيا.