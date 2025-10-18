قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يوجه بالتعامل مع أية شكاوى خاصة بجودة الخدمات في المطارات بجدية
السعر 274 جنيه.. جرعات لقاح الإنفلونزا والفئات العمرية المستهدفة وأماكن الصرف
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الشراكات الاستراتيجية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في الطيران المدني
المخرج خالد جلال يؤدي اليمين الدستورية عضوا بمجلس الشيوخ
مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب
هل يسمح بالجهر قليلاً في الصلاة السرية لمنع السرحان؟.. أمين الفتوى يرد
المدير الفني الجديد للأهلي يعقد محاضرة فنية للاعبين قبل مواجهة إيجل نوار
وزارة الدفاع الألمانية تحضر لإرسال قوة صغيرة إلى غزة
زلزال يضرب تايوان بدرجة 5.3 على مقياس ريختر
نواب مجلس الشيوخ 2025 يواصلون أداء اليمين الدستورية| بث مباشر
طرح 785 وحدة سكنية في العاصمة الإدارية والعلمين.. ما موعد الحجز؟
رئيس شعبة المخابز يتوقع زيادة في أسعار العيش الفينو خلال الأسابيع المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

طرح 785 وحدة سكنية في العاصمة الإدارية والعلمين.. ما موعد الحجز؟

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية
أحمد أيمن

في إطار مبادرة "بيتك في مصر"، أعلنت وزارة الإسكان عن توفير 785 وحدة سكنية فاخرة للمصريين المقيمين بالخارج. 

يبدأ الطرح اليوم السبت الموافق 18 أكتوبر 2025، وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة وعدد من المدن الساحلية.

سبق وأعلنت وزارة الإسكان الطرح الأول بالمرحلة الثانية لمبادرة بيتك في مصر للمصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون والمصريين بالخارج، والذي تضمن 1380 وحدة سكنية.

جاء ذلك خلال الفترة من 30/8/2025، وتنتهي في 4/9/2025، وفتح باب اختيار الوحدات خلال الفترة من 20/9/2025 وحتى 25/9/2025.

الطرح الثاني من بيتك في مصر 

يشمل الطرح الجديد من بيتك في مصر، وحدات إسكان فاخر في أربع مدن جديدة، وهي: العاصمة الإدارية، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، ومارينا العلمين. 

وتأتي هذه الخطوة كجزء من خطة الدولة لتوفير مشروعات سكنية متميزة تساهم في تحسين مستوى المعيشة للمصريين الذين يعيشون خارج البلاد.

وتهدف المبادرة أيضا، إلى تعزيز الثقة بين الدولة ومواطنيها في الخارج، وتشجيعهم على الاستثمار في السوق العقارية المصرية، الأمر الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

سداد جدية حجز بيتك في مصر 

أعلنت الوزارة أن سداد جدية الحجز سيبدأ من 18 حتى 23 أكتوبر 2025، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمبادرة "بيتك في مصر". سيتمكن المصريون بالخارج من سداد المبالغ بالدولار الأمريكي، مما يسهل عليهم عملية الحجز دون الحاجة للحضور شخصيًا، وفيما يلي تفاصيل السداد:

– سداد قيمة جدية الحجز المقررة 5000 دولار للوحدات السكينة 9900 دولار للفيلات السكنية وللوحدات السكنية بالأبراج الشاطئية بمدينة العلمين، وفي كل الحالات يضاف مبلغ 5 دولارات مصاريف دراسة لا تسترد كدفعة واحدة.

-سداد استكمال قيمة مقدم الحجز حتى 10% للوحدات السكنية و5% للفيلات السكنية – والأبراج الشاطئية بمدينة العلمين، المراد تخصيصها على كود الحجز خلال فترة لا تتجاوز 72 ساعة من الاختيار.

-بيانات التحويل البنكي فيما يخص جدية الحجز ومصاريف الدراسة واستكمال قيمة مقدم الحجز على أن يتم التحويل من خارج البلاد.

-السداد يكون بإحدى طرق الدفع: تحويل بنكي SWIFT – شركات الصرافة – بطاقات بنكية دولية طبقا للشروط والاحكام التابعة لهم، لكل وحدة أو فيلا وذلك فيما يخص جدية الحجز ومصاريف الدراسة واستكمال قيمة مقدم الحجز على أن يتم التحويل من خارج البلاد.

-السداد يكون بإحدى طرق الدفع: تحويل بنكي SWIFT – شركات الصرافة، لكل وحدة أو فيلا وذلك فيما يخص دفعة الاستلام والمصاريف الإدارية ومجلس الأمناء والأقساط، ولا بد أن يتضمن التحويل كود الحجز الخاص بالوحدة – الفيلا.

-لا يجوز استخدام المبالغ المحولة كجديه حجز وحدة في استكمال جدية حجز وحدة أخرى.

-في حالة حجز أكثر من وحدة لا يجوز إجراء تحويل مجمع وإنما يتم التحويل لكل حجز على حدة.

-لا يجوز استخدام أي تحويلات تخص مشاريع أخرى.

– لن يعتد بأي تحويلات دولارية إلا الواردة من خارج البلاد.

– لا يتم قبول أي تحويلات أقل من القيم الواردة بكراسة الشروط.

-لا يعتد بأي تحويل لا يتضمن كود الحجز الخاص بالعميل وذلك فيما يخص جدية الحجز ومصاريف الدراسة واستكمال قيمة مقدم الحجز ودفعة الاستلام والمصاريف الإدارية ومجلس الأمناء والأقساط.

طريقة سداد قيمة الوحدات والفيلات

-يلتزم المشتري بسداد وديعة الصيانة بنسبة 10% من قيمة الوحدة أو الفيلا السكنية تسدد عند الاستلام شاملة 1% من قيمة الوحدة – الفيلا، مقابل أعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب لحين تحقيق عائد للوديعة ويتم استخدامه في العام التالي، وعمل التسوية في نهاية العام والتزام المخصص له الوحدة – الفيلا بسداد فرق تكاليف الصيانة الزائدة عن عائد الوديعة.

– يتم سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقًا للقواعد وكذا مصاريف عدادات المرافق الخاصة بالوحدة السكنية.

– في حالة التأخير عن سداد أي قسط عن ميعاد الاستحقاق يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد.

-سداد كافة المبالغ المستحقة بتحويلات بنكية بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.

-يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ الاستلام

بيتك في مصر تفاصيل مبادرة بيتك في مصر أماكن طرح بيتك في مصر موعد حجز وحدات بيتك في مصر شقق العاصمة الإدارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 18-10-2025

محمد صلاح

محمد صلاح في خطر بسبب قرار الدوري الإنجليزي الجديد.. ماذا حدث؟

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 18-10-2025

البائع

مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟

كارولين ليفيت

أمك .. سكرتيرة ترامب تجيب على سؤال صحفي أمريكي "من إختار بودابست ؟"

الاهلي والزمالك وبيراميدز

3 مواجهات حاسمة للأندية المصرية.. السبت يوم أفريقي ناري للأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولات القارة السمراء

ترشيحاتنا

حين ابو الروس

حسن أبو الروس يلفت الأنظار بإطلالة من الخمسينات في مهرجان الجونة

نشرة المرأة والمنوعات

نشر المرأة والمنوعات | الفرق بين البيض البني والأبيض وأيهما أفضل صحيا؟.. ناقد موضة يعلق على فستان نيللي كريم في افتتاح مهرجان الجونة

شاتوه كراميل

مختلف ولذيذ.. طريقة عمل شاتوه الكراميل بالخطوات

بالصور

النوم سر الرشاقة.. كيف يساعدك النوم الكافي على إنقاص الوزن؟

كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟
كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟
كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟

إطلالة جويل مردينيان تخطف الأنظار في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي

جويل مردينيان
جويل مردينيان
جويل مردينيان

لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة.. محافظ الشرقية يتفقد مواقف سيارات الأجرة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بورش تحصل على براءة اختراع لمحرك W12 مجنون

بورش
بورش
بورش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد