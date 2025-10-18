بعد انتخابه رئيسا للشيوخ.. من هو المستشار عصام الدين فريد؟

ينشر موقع صدى البلد السيرة الذاتية لـ المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ المنتخب.

وخاص المستشار عصام الدين فريد انتخابات مجلس الشيوخ 2025 ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر بدائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد.

وولد المستشار عصام الدين فريد بالقاهرة وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1973 بتقدير عام جيد جدا، ثم بدأ حياته العملية بالالتحاق بالنيابة العامة وكيلا للنائب العام بنيابة السيدة زينب ثم مديرا لنيابة المعادي ثم رئيسا بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية.

وبعد ذلك عين رئيسا بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، ثم مستشارا بمحكمة جنايات القاهرة، والتحق بعدها للعمل بالمكتب الفني للنائب العام المستشار رجاء العربي منذ عام 1990 حتى عام 2000 بعدها انتدب لجهاز الكسب غير المشروع لمدة عام، ليعود مرة أخرى رئيسا بمحاكم جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة.

وفاز المستشار عصام الدين فريد، عضو مجلس الشيوخ، برئاسة المجلس للفصل التشريعي الثاني بالتزكية، لعدم وجود مرشح منافس في الانتخابات التي تشهدها الجلسة الافتتاحية.

وحصل المستشار عصام فريد على 299 صوتا من أصل 299 صوتًا صحيحا.