برلمان

المستشار عصام الدين فريد يعلن ترشحه لرئاسة مجلس الشيوخ

المستشار عصام الدين فريد
المستشار عصام الدين فريد
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أعلن المستشار عصام الدين فريد، ترشحه لرئاسة مجلس الشيوخ 2025.

وتنص المادة 13 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ أن العضو الأكبر سنا يرأس الجلسة الافتتاحية للمجلس ويعاونه العضوين الأصغر سنا، وبحسب هذه المادة سيرأس الدكتور محمد أبو العلا الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ لكونه العضو الأكبر سنا بين أعضاء المجلس بعمر 86 عاما.

وفي بداية الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الثاني ، تتلى دعوى رئيس الجمهورية للانعقاد الأول في مجلس الشيوخ، ثم بعد ذلك يبدأ الدكتور محمد أبو العلا بأداء اليمين الدستوري بصفته العضو الأكبر سنا وهو ما قد أقره قانون اللائحة الداخلية للمجلس، ثم الوكيلين وبعد ذلك الأعضاء عضوا عضوا، ويكون اليمين الدستوري الذي سيؤديه أعضاء مجلس الشيوخ هو: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعی مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.

ولا يجوز لأي عضوا من الأعضاء أن يخالف اليمين الدستوري الذي قد أقره القانون، ولا يباشر العضو مهامه إلى أن يؤدي اليمين الدستوري، وبعد أداء اليمين الدستوري من قبل الأعضاء تحرى عمليات انتخاب رئيس المجلس والواكيلين، ويتم تقديم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة المدة الذي يحددها، ويسمح القانون لرئيس الجلسة أن يطلب من كل مترشح أن يعرف نفسه للمجلس، وتجرى الانتخاب ووحتى إن لم يترشح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين.

ويعقب ذلك إعلان رئيس الجلسة بفوز المرشح لرئيس المجلس، ويبدأ مهامه فور الإعلان مباشرة.

مجلس الشيوخ البرلمان النواب المستشار عصام الدين عصام الدين فريد

