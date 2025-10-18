النائب محمد رزق يؤدي اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ

أدى النائب محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، اليمين الدستورية اليوم، السبت، خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ في مستهل أعمال الفصل التشريعي الثاني، وذلك عقب تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

نص اليمين الدستورية

وجاء أداء اليمين الدستورية وفقًا للنص الوارد في المادة (104) من الدستور المصري، التي تنص على أن يقول العضو: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.

الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ

تنطلق اليوم الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الثاني، برئاسة النائب الدكتور محمد أبو العلا، باعتباره العضو الأكبر سنًا بين أعضاء المجلس، ويعاونه في إدارة الجلسة النائبان محمد طارق نصير وأحمد خالد، وهما أصغر الأعضاء سنًا دون 35 عامًا، وذلك تنفيذًا لما نصت عليه المادة 13 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

أداء اليمين الدستورية

تبدأ الجلسة بتلاوة دعوة رئيس الجمهورية لانعقاد المجلس، ثم يؤدي الدكتور محمد أبو العلا اليمين الدستورية بصفته رئيسًا للجلسة الافتتاحية، يعقبه النائبان المعاونان، ثم يؤدي الأعضاء اليمين فردًا فردًا.