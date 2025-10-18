قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد انتخابه وكيلا للشيوخ .. من هو فارس سعد فام؟
34 شهيدا و122 جريحاً بسبب 129 انتهاكاً إسرائيلياً لوقف النار في غزة
ننشر تشكيل هيئة مكتب مجلس الشيوخ 2025
اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد يفوزان بمنصب وكيلا مجلس الشيوخ
رئيس الشيوخ: الرئيس السيسي أرسى مبادىء السلام.. ومصر تؤكد مكانتها كقوة إقليمية عاقلة
رئيس الشيوخ: مصر تمسكت بحقوقها في مياه النيل وتنتهج سياسة السلام والاحترام مع الخارج
دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض
في أول زيارة له.. نائب الرئيس الأمريكي يزور إسرائيل الأسبوع المقبل
ياسر جلال يعلق على أداء اليمين الدستورية في الشيوخ: فخر ومسؤولية كبيرة تجاه مصر
نواب يتصدرون المشهد.. ريم الصاوي وإيفا ماهر يكررون أداء يمين الشيوخ بسبب أخطاء لغوية
وزيرا الاستثمار والتخطيط يبحثان مع مؤسسة IFC التوسع في تمويل القطاع الخاص
رئيس الشيوخ: المجلس بيت الخبرة التشريعية للدولة.. وسنواصل ترسيخ الديمقراطية وبناء الوطن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النائب محمد رزق يؤدي اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ

النائب محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ
النائب محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أدى النائب محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، اليمين الدستورية اليوم، السبت، خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ في مستهل أعمال الفصل التشريعي الثاني، وذلك عقب تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

نص اليمين الدستورية

وجاء أداء اليمين الدستورية وفقًا للنص الوارد في المادة (104) من الدستور المصري، التي تنص على أن يقول العضو: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.

الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ

تنطلق اليوم الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الثاني، برئاسة النائب الدكتور محمد أبو العلا، باعتباره العضو الأكبر سنًا بين أعضاء المجلس، ويعاونه في إدارة الجلسة النائبان محمد طارق نصير وأحمد خالد، وهما أصغر الأعضاء سنًا دون 35 عامًا، وذلك تنفيذًا لما نصت عليه المادة 13 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

أداء اليمين الدستورية

تبدأ الجلسة بتلاوة دعوة رئيس الجمهورية لانعقاد المجلس، ثم يؤدي الدكتور محمد أبو العلا اليمين الدستورية بصفته رئيسًا للجلسة الافتتاحية، يعقبه النائبان المعاونان، ثم يؤدي الأعضاء اليمين فردًا فردًا.

الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ النائب محمد رزق الفصل التشريعي الثاني رئيس الجمهورية اليمين الدستورية

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 18-10-2025

البائع

مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟

كارولين ليفيت

أمك .. سكرتيرة ترامب تجيب على سؤال صحفي أمريكي "من إختار بودابست ؟"

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الاهلي والزمالك وبيراميدز

3 مواجهات حاسمة للأندية المصرية.. السبت يوم أفريقي ناري للأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولات القارة السمراء

الواقعة

لسرقة هاتفها.. القبض على المتهمين بسجل سيدة في الغربية

المتهمين

سقوط لصين أفريقيين يسرقان الهواتف المحمولة من المواطنين في المرج

مطاردة اللص بنجع حمادى

فى عز النهار..ضبط لص اقتحم محل ذهب بمدينة نجع حمادى بقنا

بالصور

«استخدامات مذهلة لصودا الخبز».. 10 حيل منزلية غير متوقعة تجعل حياتك أسهل وأنظف

استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل
استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل
استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل

أمك اللي اقترحته| تطاول متحدثة البيت الأبيض على مراسل يتسبب في انتشار الدعوات باستقالتها

كارولين ليفيت بجوار رئيسها ترامب
كارولين ليفيت بجوار رئيسها ترامب
كارولين ليفيت بجوار رئيسها ترامب

النوم سر الرشاقة.. كيف يساعدك النوم الكافي على إنقاص الوزن؟

كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟
كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟
كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟

إطلالة جويل مردينيان تخطف الأنظار في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي

جويل مردينيان
جويل مردينيان
جويل مردينيان

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

