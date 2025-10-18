النائب محمد الأجرود: عضوية مجلس الشيوخ شرف ومسؤولية لخدمة الوطن

أكد المستشار محمد الأجرود، عضو مجلس الشيوخ، أن أداء اليمين الدستورية أمام مجلس الشيوخ اليوم يمثل لحظة فخر واعتزاز، ومسؤولية وطنية كبرى تُحتم عليه مواصلة العمل بإخلاص من أجل دعم الدولة المصرية ومساندة القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار "الأجرود" ، إلى أن عضويته بمجلس الشيوخ تمثل فرصة حقيقية للمشاركة في صياغة التشريعات والسياسات التي تتماشى مع الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أنه سيعمل على نقل صوت المواطن وهمومه، والإسهام في كل ما يدعم التنمية والبناء على أرض مصر.

كما أعرب عن خالص شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته الغالية في أعضاء المجلس، مؤكدًا أن الجميع سيبذل قصارى جهده من أجل رفعة الوطن واستكمال مسيرة الإنجازات التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.

وينعقد مجلس الشيوخ بتشكيله الجديد اليوم السبت، ويعقد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

وتشهد الجلسة الافتتاحية أداء اليمين، وانتخاب مكتب المجلس المكون من رئيس مجلس الشيوخ والوكيلين، وتكون مدتهم طوال مدة الفصل التشريعي المقررة بـ5 سنوات، وفي ضوء ذلك نظم القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، انتخاب مكتب المجلس في بداية كل فصل تشريعي، ونصت المادة 12 في اللائحة الداخلية على أن يُشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين.

ووفقا للمادة 13، ينتخب المجلس من بين أعضائه فى بداية كل فصل تشريعى الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، ويعاونه أصغر اثنين سنًا من الأعضاء.

ويتلى فى هذه الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعی مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".