ياسر جلال يؤدي اليمين الدستورية نائبًا في مجلس الشيوخ

أدى الفنان ياسر جلال، صباح اليوم السبت، اليمين الدستورية كنائب بمجلس الشيوخ، ضمن الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني للمجلس.



وجاء القسم وفق ما ينص عليه الدستور:"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وقد لفت ياسر جلال الأنظار خلال أدائه القسم، وسط ترحيب من زملائه النواب، لكونه واحدًا من أبرز الوجوه العامة التي انتقلت من مجال الفن إلى ساحة العمل البرلماني.

انطلاق الفصل التشريعي الثاني

ينعقد مجلس الشيوخ بتشكيله الجديد اليوم، السبت، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، لاستكمال أداء اليمين الدستورية من قبل النواب الجدد، إيذانًا ببدء الفصل التشريعي الثاني.

أداء اليمين.. شرط مباشر لممارسة المهام

تشهد الجلسة أداء أعضاء المجلس اليمين الدستورية فردًا فردًا، بدءًا من أكبر الأعضاء سنًا والعضوين المعاونين، ويُشترط أداء القسم لمباشرة مهام العضوية.

ويُمنع أي عضو غائب عن الجلسة من ممارسة مهامه إلا بعد أدائه اليمين في جلسة لاحقة.

انتخاب هيئة مكتب المجلس

عقب أداء القسم، تُجرى انتخابات لاختيار رئيس مجلس الشيوخ ووكيلين، وذلك لمدة تستمر طوال الفصل التشريعي (خمس سنوات).

ويُتوقع فوز مرشح حزب «مستقبل وطن» برئاسة المجلس، وسط تصدره قائمة الترشحات، حيث يتم التصويت بشكل سري وبأغلبية مطلقة.

لائحة تنظيمية محكمة

يحكم أداء المجلس القانون رقم 2 لسنة 2021، والذي ينظم تشكيل مكتب المجلس وآليات الانتخاب، حيث تنص المواد (12-16) على تنظيم جلسات الافتتاح، وشروط الترشح، ومنع التكرار لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين، فضلًا عن إلزام رئيس المجلس بإبلاغ رئيس الجمهورية بتشكيل هيئة المكتب فور انتخابها.