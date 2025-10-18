نواب مجلس الشيوخ 2025 يواصلون أداء اليمين الدستورية| بث مباشر

ينعقد مجلس الشيوخ بتشكيله الجديد اليوم، السبت، في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، وذلك عقب صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، حيث تستكمل أعمال أداء اليمين الدستورية من قبل النواب الجدد.

أداء اليمين الدستورية شرط لمباشرة مهام النواب

تشهد الجلسة أداء الأعضاء اليمين الدستورية التي نصها: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعی مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.

ويبدأ بأداء اليمين أكبر الأعضاء سنًا والعضوان المعاونان، ثم باقي الأعضاء عضوًا عضوًا.

ويُشترط أداء اليمين الدستورية قبل مباشرة أي عضو لمهام عضويته، ولا يباشر الغائب عن الجلسة مهامه إلا بعد أدائه القسم في جلسة لاحقة.

انتخاب مكتب المجلس برئاسة مرشح «مستقبل وطن»

تعقب أداء اليمين انتخاب مكتب المجلس الذي يضم رئيس المجلس والوكيلين، وتكون مدة ولايتهم طوال الفصل التشريعي الذي يستمر خمس سنوات.

وقد تصدر مرشح حزب «مستقبل وطن» قائمة الترشحات لرئاسة المجلس، حيث يُنتخب الرئيس والوكيلان بالأغلبية المطلقة من بين أعضاء المجلس، في جلسة علنية تجرى فيها عملية التصويت سرّياً.

خلفية قانونية لتنظيم أعمال المجلس

ينظم القانون رقم 2 لسنة 2021 اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، حيث تنص المادة 12 على تشكيل مكتب المجلس من رئيس ووكيلين.

وفقًا للمادة 13، يتم انتخابهم في بداية كل فصل تشريعي، ويُدير الجلسة الأكبر سنًا، ويعاونه أصغر الأعضاء سنًا.

ويمنع انتخاب الرئيس أو أحد الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين (المادة 14)، ويُلزم رئيس المجلس بإخطار رئيس الجمهورية بتشكيل المكتب فور انتخابه (المادة 15).

ويمارس المكتب مهامه طوال مدة الفصل التشريعي حتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التالي، مع إجراءات خاصة في حالة خلو المناصب (المادة 16).