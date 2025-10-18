بتلاوة قرار رئيس الجمهورية.. مجلس الشيوخ يفتتح أولى جلساته بعد الانتخابات

بدأت الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ صباح اليوم السبت، بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، إيذانًا ببدء دورة جديدة تمتد من عام 2025 حتى عام 2030.

أداء اليمين الدستورية لكل الأعضاء.. والغياب يمنع مباشرة المهام

وخلال الجلسة، يؤدي الأعضاء الجدد اليمين الدستورية وفقًا للنص التالي:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعی مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه."

ويبدأ بأداء اليمين أكبر الأعضاء سنًا ويعاونه أصغر عضوين، ثم يتبعهم بقية الأعضاء عضوًا تلو الآخر، في جلسة أو أكثر حسب الضرورة.

ولا يُسمح لأي عضو بمباشرة مهامه قبل أداء اليمين، ويُؤجل أداء اليمين للمتغيبين لحين حضورهم.

انتخاب رئيس المجلس ووكيلين سرًا وعلنيًا

بعد أداء القسم، تبدأ إجراءات انتخاب مكتب المجلس المكون من رئيس ووكيلين، وفقًا لما نص عليه القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

ويتم فتح باب الترشح لرئاسة المجلس والوكالة خلال الجلسة، ويسمح لكل مترشح بتقديم نفسه للأعضاء في المدة التي يحددها رئيس الجلسة.

ويُجرى الانتخاب بطريقة سرية، في جلسة علنية أو أكثر، وتُعلن النتيجة على التوالي، بداية من رئيس المجلس ثم الوكيلين.

مدة الولاية خمس سنوات.. ولا تجديد لأكثر من فصلين متتاليين

يُنتخب الرئيس والوكيلان لمدة الفصل التشريعي الكامل (5 سنوات)، ولا يجوز إعادة انتخابهم لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين، وفقًا للمادة 14 من اللائحة.

وفي حال خلو منصب الرئيس أو أحد الوكيلين خلال الدورة، يُنتخب البديل لبقية مدة الفصل التشريعي.

وفي حال شغور المنصب بين أدوار الانعقاد، يتولى أكبر الوكيلين سنًا مهام الرئاسة مؤقتًا حتى يتم انتخاب رئيس جديد.

إخطار رئيس الجمهورية بتشكيل المكتب الجديد

وفور إعلان نتيجة الانتخابات، يقوم رئيس المجلس الجديد بإخطار رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس، حسب ما نصت عليه المادة 15 من اللائحة الداخلية، لتبدأ بعدها رسميًا ممارسة الاختصاصات التشريعية والرقابية لمجلس الشيوخ خلال الفصل التشريعي الثاني.